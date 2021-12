Taïwan et le Japon envisagent une «coopération globale» dans les semi-conducteurs

Le Parti démocratique progressiste de Taïwan (PDP) et le Parti libéral démocrate du Japon (PLD), se sont entretenus en visioconférence et ont convenu vendredi 24 décembre d’accroître la coopération de leurs deux pays dans le domaine des semi-conducteurs. «Les deux partis ont convenu qu'à l'avenir, il y aura plus de coopération sur les chaînes d'approvisionnement, la mise en place d'un cadre complet, le déploiement d'un système, pour avoir une coopération globale dans le domaine des semi-conducteurs et d'autres industries auxquelles les deux pays accordent de l'importance», a déclaré à la presse Chiu Chih-Wei, parlementaire du PDP. Ces discussions font suite à des consultations initiales qui se sont tenues fin août.