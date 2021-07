Tadej Pogacar vainqueur au Col du Portet lors de la 17e étape

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Le Slovène assoit sa domination sur cette édition 2021 de la Grande Boucle. /Photo prise le 14 juillet 2021/REUTERS/Benoit Tessier

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté mercredi la 17e étape du Tour de France au Col du Portet. Le Slovène signe son deuxième succès sur cette édition 2021. Jour de Fête Nationale, les Français se sont mis en évidence. Anthony Turgis, Maxime Chevalier, Anthony Perez et Dorian Godon ont attaqué et ont pris la bonne échappée. Dans le Col du Cortet, seuls Perez et Godon étaient encore à l’avant. Le premier s’est finalement retrouvé seul mais a été repris par Tadej Pogacar à sept kilomètres de l’arrivée. Le Slovène emmenait alors Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. Le maillot jaune a finalement réglé l’affaire au sprint en attaquant à 150 km de l’arrivée. Jonas Vingegaard devance Richard Carapaz pour la deuxième place. Le Français David Gaudu termine à une belle quatrième place. Le grand perdant du jour s’appelle Rigoberto Uran. Le Colombien a perdu sa place sur le podium du tour au profit de Vingegaard et de Carapaz. Arrivé avec 3’40’ de retard sur le vainqueur du jour, Guillaume Martin reste dans le top 10.