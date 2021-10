Tablette sans frontière, ordinateurs Edge durcis, station décontaminante... La sélection mensuelle d'équipements informatiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Dotée de la surcouche EMUI10, la tablette du fabricant Huawei prévoit la collaboration multi-écrans et le partage de périphériques.

Tablette sans frontière

La tablette MatePad Pro combine un affichage FullView avec des bordures fines pour atteindre un ratio taille-écran de 90%. Parmi les fonctions, Multi-Window permet une prise en charge de plusieurs applications en simultané. Dotée de la surcouche EMUI10, la tablette prévoit aussi la collaboration multi-écrans et le partage de périphériques. Avec Huawei Share, l'utilisateur élimine les barrières entre ses différents appareils Huawei. Il peut ainsi transférer ses fichiers en les glissant et en les déplaçant entre son smartphones et sa tablette et prendre des appels sur cette dernière.

L’utilisation d’un stylet et d’un clavier magnétique crée une synergie avec le mode PC. La recharge s’effectue en sans fil et sans fil inversée. Côté composants, avec une fréquence de 2,86 GHz, le processeur Kirin 990 gravé en 7nm possède une architecture à trois niveaux avec deux gros cœurs, deux moyens et quatre micros-cœurs pour apporter de la puissance. Le GPU MaliG76 à 16 cœurs augmente la durée de vie de la batterie, tandis que la RAM LPDDR4X dual channel de 6 Go assure le lancement rapide des applications. Un système de refroidissement au graphène 3D ultra-épais, en synergie avec l'IA, évite la création de chaleur.

Fabricant : Huawei

