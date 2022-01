[Tableau] Les entreprises industrielles françaises qui recruteront le plus en 2022 sont...

Optimisme ! C’est le maître mot des entreprises interrogées par L’Usine Nouvelle sur leurs prévisions d’embauches pour 2022. Les 100 plus gros recruteurs ayant répondu à notre enquête prévoient 165 000 recrutements cette année, alors qu’en 2021, ce nombre était tombé à 140 000. On retrouve quasiment le niveau d’avant-Covid, quand les 100 plus gros recruteurs envisageaient 169 000 recrutements pour 2020.