[Tableau de bord] Comment évoluent mois après mois les marchés automobiles en France et en Europe

L'info à retenir

Le marché automobile français démarre 2022 dans le rouge. Face aux pénuries de semi-conducteurs, l’activité des constructeurs peine à se redresser. Entre janvier 2021 et janvier 2022, les immatriculations de voitures neuves particulières ont diminué de 18,6% à 102 901 unités, selon les données de la Plateforme automobile (PFA). Les utilitaires légers ne s’en sortent pas mieux, avec 28 199 immatriculations, en baisse de 19,1%. Même tendance en février : les ventes de véhicules particuliers décrochent de 13% à 115 384 unités par rapport au même mois de 2021, tandis que les utilitaires chutent encore plus lourdement, de 23,7%, sous la barre des 30 000 immatriculations (28 441 unités). Dans ce contexte, les industriels se détournent du diesel. Les moteurs au gazole pèsent 18% du marché en janvier 2022. Ils sont désormais largement dépassés par les hybrides, rechargeables ou non (29,7%).

[...]