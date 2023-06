Systèmes sur puce pour radio 5G, nettoyant pour contacts... La sélection mensuelle de produits électroniques

Circuit intégré photonique à très haut débit

Exploitant le collage moléculaire de matériaux III-V sur du silicium pour intégrer des amplificateurs optiques et/ou lasers, le prototype de ce circuit intégré, capable de transmettre 1 600 Gbit/s, comporte des modulateurs au silicium et des photodétecteurs au germanium prenant en charge 56 GBaud PAM 4, avec des amplificateurs optiques III-V intégrés. Il vise à répondre au marché des émetteurs-récepteurs enfichables et aux exigences de rapprochement des puces optiques des unités de traitement hautes performances dans les environnements de centres de données.

Le circuit intégré photonique est une solution à puce unique offrant des niveaux d'intégration et de performance sans précédent. Il comprend tous les composants actifs et passifs fabriqués à partir de matériaux photoniques sur silicium standard disponibles dans les fonderies commerciales, avec des amplificateurs et/ou lasers optiques III-V intégrés à l'arrière des circuits photoniques au silicium. Cette solution permettra d’accélérer les communications dans les centres de données, le calcul haute performance et les réseaux 5G, principaux utilisateurs d'émetteurs-récepteurs optiques.

Fabricant : Scintil Photonics

Pilote sûr pour processeurs i.MX 8

L’intégration d’une pile logicielle complète et fonctionnellement sûre du fournisseur sur la famille de processeurs i.MX 8 est désormais possible. Les pilotes pour les applications automobiles sont certifiés comme éléments de sécurité hors contexte (SEooC). Cela apporte des capacités graphiques et de calcul pour les applications comme les clusters sécurisés et les systèmes d’aide à la conduite avancés (ADAS) et diminuera les risques et les efforts de certification ISO 26262.

VkCoreSC, le pilote graphique et de calcul basé sur Vulkan SC, ses bibliothèques d’applications OpenGLSC, ses bibliothèques d’algorithmes de calcul ComputeCore et sa bibliothèque basée sur OpenVX pour les IA et la vision informatique, supportent désormais les processeurs d’applications à double cœur i.MX 8 basés sur Arm Cortex-A53 de NXP Semiconductors. La famille i.MX 8 est adaptée à la vision et aux interfaces homme-machine dans le secteur automobile.

Fabricant : CoreAVI

Systèmes sur puce pour radio 5G

La série de système sur puce (SoC) radioverse aide les développeurs à créer des unités radio écoénergétiques. Son architecture à fréquence intermédiaire nulle ZiF (Zero IF) est associée à des avancées en matière d’intégration fonctionnelle et de linéarisation. Econome en énergie, elle offre une puissance de traitement des signaux et une capacité RF étendues qui améliorent les performances et le rendement énergétique des unités radio 5G.

Référencé ADRV9040, le premier membre de la série dispose de huit voies d’émission et réception offrant chacune une bande passante de 400 MHz. Il intègre des convertisseurs élévateurs de porteuse numériques (CDUC), des convertisseurs abaisseurs de porteuse numériques (CDDC) et des fonctions de réduction du facteur de crête (CFR) et de prédistorsion numérique (DPD). Cette capacité de traitement évite de recourir à un FPGA et réduit l’empreinte thermique et l’encombrement. Les algorithmes sont testés et validés pour les cas d’usage 4G et 5G et pour différentes technologies d’amplificateurs de puissance. L’architecture radio ZiF simplifie la composition de la chaîne de signal et du filtrage.

Fabricant : Analog Devices

Support de test haute vitesse, PoP et RF

Equipé d’un corps en élastomère à bas profil, le support de test Galileo prend en charge les applications numériques et haute fréquence avec sa bande passante dépassant 40 GHz. Offrant des chemins électriques très courts, il s’adapte aux configurations de boîtiers (BGA, LGA, QFP, SOIC et QFN) avec un pas supérieur à 0,25 mm. Aucun alignement de contact ou trou de registration n'est requis dans le circuit imprimé, permettant une intégration rapide et facile sur la carte.

Avec son corps réalisé en impression 3D et son ensemble de contacts élastomères pré-stockés, remplaçable sur site, le support de test Galileo s’adapte rapidement à toute application. Chaque contact présente une résistance inférieure à 25 m?, une inductance inférieure à 0,080 nH et une capacité de 0,075 pF. Galileo supporte un courant permanent de 16A /mm² avec une augmentation de température de 10°C seulement.

Fabricant : Smiths Interconnect

Nettoyant pour contacts

Offrant un nettoyage électrique de haute pureté et un graissage mécanique pour les contacts, les interrupteurs et les relais, le Kontakt Super 10 élimine toute contamination des surfaces de contact tout en laissant un film lubrifiant de protection. Il réduit les chutes de tension en élargissant la surface de contact effectif et en réduisant la résistance, ce qui empêche les dommages causés par les arcs électriques entre les contacts et les protège des frictions.

Avec sa gamme de produits professionnels, le fabricant répond à quatre types de besoins : le nettoyage des contacts perturbés par la corrosion, des circuits imprimés et des composants électroniques souillés, la maintenance et l’assurance qualité des appareils électriques et électroniques, la protection de longue durée contre la corrosion même en environnement difficile.

Fabricant : CRC Industries

Traitement de surface avant collage

Méthode simple et écologique pour nettoyer toute surface, Openair-Plasma est un procédé d’activation par plasma pour le traitement de surfaces avant collage, étanchéité et finition des écrans tactiles et LCD, sans en modifier les propriétés mécaniques. Il ne nécessite aucun produit chimique, réduit les efforts, les temps de cycle et les coûts et permet des liaisons adhésives parfaites. Sans aucun transfert de potentiels électriques, il est idéal pour l'industrie électronique.

Le succès des procédés de collage et de scellement des produits électroniques dépend en grande partie des propriétés de surface du substrat. Pour les liaisons très adhésives et étanches au support, un prétraitement approprié est généralement essentiel. Réalisable en salle blanche, le procédé Openair-Plasma peut être intégré directement en ligne et permettre au processus de traitement et de collage de se dérouler après la fin du nettoyage.