Système de marquage haute disponibilité, revêtement protecteur de torche, chanfreineuses portatives... La sélection mensuelle d'équipements de production

Chaque unité de la gamme MK-Gdu fabricant Keyence se comporte comme une station de marquage intelligente qui détecte le bouchage de ses buses et se dépanne grâce à leur nettoyage automatique.

Système de marquage haute disponibilité

Pour garantir une disponibilité maximale, chaque unité de la gamme MK-G se comporte comme une station de marquage intelligente qui détecte le bouchage de ses buses et se dépanne grâce à leur nettoyage automatique. La mise en place d'un contrat de maintenance devient ainsi facultative. La qualité du marquage est contrôlée à travers l’analyse des gouttelettes d’encre à la fréquence de 10 Hz. Un système de vision intégré diagnostique les erreurs d’impression. Après la lecture d’un code barre ou d’une chaîne de caractères, à partir de la caméra, les données sont transmises au système de marquage sans aucune saisie de l’opérateur.

La pose des empreintes peut s’enchaîner avec fiabilité et flexibilité sur tous les types de support (carton, plastique, métaux ou verre). Les états de fonctionnement sont supervisés à distance via un simple client web. Des notifications par messagerie alertent sur d’éventuels problèmes. Très robuste, la série est certifiée IP55 et conforme à la norme MIL. Le plus réside dans leur alimentation de secours qui s’active en cas d’une coupure de courant pour conserver la continuité des tâches en suspens.

Fabricant: Keyence

