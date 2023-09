Syntegon a un nouveau Pdg

Il y a du changement à la tête de Syntegon. Torsten Türling est le nouveau patron du groupe allemand spécialisé dans les machines de conditionnement pour la pharmacie et l’alimentaire. Il succède à Michael Grosse qui avait pris la barre de la société il y a maintenant trois ans en passant, avec succès, les différentes tempêtes liées à la pandémie, du confinement du personnel à la crise des composants en passant par le retournement du marché. On lui doit aussi la réussite de la transformation de l’entreprise en société indépendante après la séparation du groupe Bosch, en 2019. Michael Grosse quittera l’entreprise le 31 octobre. Contrairement aux anciens dirigeants de Syntegon, à l’image de Michael Grosse ou de Stefan Koenig, tous deux ingénieurs, Torsten Türling n’a pas suivi un cursus technique. Il est titulaire d'un master en administration des entreprises de l'université de Sarrebruck, en Allemagne, et d'un master en management de l'EM Lyon Business School à Lyon (Rhône).

