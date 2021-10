Syndicats et politiques allemands vent debout contre le «démantèlement» d’Opel

15 jours gratuits et sans engagement

En 2017, lors du rachat d’Opel par PSA, les salariés du constructeur allemand espéraient, en sortant du giron de General Motors, renouer avec les bénéfices et la grandeur de leur marque. Quatre ans plus tard, c’est la douche froide. En raison de la pénurie de semi-conducteurs, le site d’Opel à Eisenach (Thuringe) a été mis à l’arrêt jusqu’en 2022 et la production des SUV Grandland X transférée sur l’usine de Sochaux, en France. Les 1 300 salariés craignent désormais que le chômage partiel auquel ils sont contraints ne soit la première étape avant la fermeture définitive de leur usine. D’autant que Stellantis a annoncé le 27 octobre la fin de l’atelier d’outillage de Rüsselsheim qui compte 260 employés, tandis que les activités de R&D ont déjà été partiellement externalisées.