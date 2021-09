Sylvie Ouziel (Envision Digital) : un coup d’avance

15 jours gratuits et sans engagement

Travailler au cœur de l’action. Ces quelques mots résument Sylvie Ouziel. “Il faut se parachuter sur la zone de plus grande transformation, c’est là où on apprend le plus”, conseille-t-elle. Diplômée de Centrale Paris, elle commence sa carrière chez Accenture (ex-Andersen Consulting) avant de rejoindre l’assureur Allianz en 2012. Souvent dans l’avion, Sylvie Ouziel informatise des usines et optimise leur logistique, comme chez Sekurit (la branche verre automobile de Saint-Gobain). “J’ai pu constater sa capacité à transformer, globaliser, digitaliser des environnements très différents”, salue Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo.