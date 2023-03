SYLOB : Efficacité et fiabilité 100 % garantie avec Sylob pour AFF

Pouvez-vous nous présenter le groupe AFF ?

Adrien Senly : AFF est un groupe familial qui dispose de 6 sites de production et emploie 244 personnes. Notre activité est internationale et nos clients sont les constructeurs automobiles, les équipementiers, et l’industrie. Nous fabriquons différents produits de la visserie, des écrous et d’autres éléments de fixation comme des rivets, des entretoises… ainsi que des pièces spécifiques sur mesure. Notre cœur de métier est la fabrication par frappe à froid. Notre activité est intégrée au niveau vertical : nous réalisons du traitement thermique, du traitement de surface, du tri optique des opérations d’usinage, de taraudage, …

Quelles sont les problématiques liées à votre activité ?

Adrien Senly : Nous avons besoin de piloter précisément notre activité, d’avoir une vision à long terme avec des horizons stratégiques et commerciaux fixés sur 18 mois et un programme directeur de production (PDP) établi sur 20 semaines. Nous devons être capables d’anticiper les évolutions du marché de manière à déclencher éventuellement des moyens de production supplémentaires et des recrutements.

Les constructeurs automobiles ont des exigences très précises en termes d’EDI, de traçabilité et de délais de livraison. Il nous fallait le bon outil pour répondre à ces attentes.

Pourquoi avoir choisi Sylob ?

Adrien Senly : Avec Sylob, nous avons trouvé une solution adaptée à l’ensemble de nos usines sachant que nos sites sont de tailles différentes et vont de 120 à 140 personnes comme celui de Saint-Florent à 15 personnes pour les plus petits. La solution peut nous apporter une vision multisociétés pour gérer de manière commune l’ensemble des données. Les modules Programme Directeur de Production et Calcul des Besoins Nets sont parfaitement intégrés dans l’outil. Ils permettent de mieux anticiper les fluctuations du marché et de mieux lisser notre charge face à des commandes clients qui évoluent très vite, dans une période où les approvisionnements sont incertains et les ruptures fréquentes. Il nous fallait également un outil capable de communiquer et de s’interfacer avec les constructeurs et leurs partenaires, et de respecter notamment les normes Galia. Sylob est capable d’émettre et recevoir le bon message dans le bon format.

Quel bilan faites-vous après un an d’utilisation ?

Adrien Senly : Le premier constat est que nous n’avons pas eu de surprise : les échanges avec les équipes de Sylob ont été très efficaces, fi ables et constructifs.

Sylob est un vrai partenaire qui nous accompagne dans notre projet. Nous avons ainsi pu démarrer sereinement, sans impact pour nos clients. Nous avons désormais une visibilité à long terme de notre activité, nous pouvons mieux anticiper la charge en fonction de notre capacité de production. L’outil est ergonomique et intuitif, ce qui facilite sa prise en main, y compris par les nouveaux collaborateurs.

La profondeur de son paramétrage est une parfaite réponse à nos besoins évolutifs et nous garantissent que l’outil peut vivre dans le temps. Nous allons démarrer un nouveau site de production cette année et poursuivre le déploiement de l’ERP sur les autres sites du groupe d’ici 2026.

