Sylob 9 : l’ERP qui propulse l’excellence opérationnelle d’Axyal

Disposer d’une expertise multi technologies, est-ce ce qui signe votre griffe sur les marchés de l’aéronautique et de la défense ?

Sébastien Tarride : Tout à fait, mais pas seulement. Certes cette expertise unique de combinaison de technologies de transformation destinée au monde de l’intérieur a forgé notre réputation sur ces marchés exigeants puisqu’elle nous permet d’apporter la meilleure réponse technico-économique à une problématique donnée. Mais notre signature d’excellence se trouve également dans notre capacité à produire des petites et moyennes séries, à offrir des finitions extrêmement qualitatives et, surtout à co-concevoir avec notre client SA pièce et l’aider ainsi à définir le couple matériau/procédé remplissant au mieux ses spécifications. Et là effectivement, disposer d’une expertise multi technologies et des experts matériaux/métiers disponibles pour travailler avec nos clients est un sérieux atout. Et fait toute notre différence.

Passer du statut de PME à celui d’ETI : le déclic pour repenser votre ERP ?

Sébastien Tarride : Très clairement. On ne pilote pas de la même façon un planeur devenu avion de ligne ! En 2020, il nous fallait un outil à même de nous accompagner dans notre transition vers l’ETI et l’atteinte de l’excellence opérationnelle que ce soit sur les OTD1* et les OQD2**. Un changement inévitable face à notre croissance constante depuis notre création, en 1989, qui aboutit en 2023 à un chiffre d’affaires de 10 M€ que nous ambitionnons de passer à 15 M€ d’ici à deux ans.

Vous gérez beaucoup de références actives sur des petites et moyennes séries. Face à cette spécificité., quel ERP recherchiez-vous ?

Sébastien Tarride : Nous avions besoin d’un outil performant pour archiver la donnée technique, pour nous aider sur la planification, gérer l’ordonnancement, mais aussi faire du Calcul de Besoin Net (CBN) en mode automatique, donc de pouvoir lancer les approvisionnements en intégrant les prévisionnels de nos clients.

Disposer d’une traçabilité sur les composants et les opérateurs de production était aussi un critère clé ?

Sébastien Tarride : Parfaitement. La simplification de la gestion des lots en cascade nous permet de retrouver plus facilement la traçabilité du produit final au sous-composant. Une exigence qualité requise dans le secteur de l’aéronautique pour laquelle nous avions besoin d’un ERP qui nous permette de disposer d’un système d’archivage des certificats de conformité et d’être ainsi plus performant pour la rédaction du First Article Inspection.

Changer d’ERP reste un moment critique, comment s’est déroulé l’implémentation ?

Sébastien Tarride : C’est effectivement un moment marquant dans l’histoire d’une entreprise, mais je dois avouer qu’elle s’est déroulée de façon fluide. On a déployé l’ERP Sylob 9 le lundi matin et le lundi après-midi on faisait nos premiers bons de livraison issus de l’ERP ! Il n’y a pas eu de rupture dans notre service client, même si nous sommes toujours en train d’apprendre à exploiter le logiciel au maximum de ses capacités.

18 mois plus tard, quels sont les apports de Sylob 9 ?

Sébastien Tarride : Même si c’est un peu tôt pour répondre de façon exhaustive, je dirais qu’il nous a permis d’être aujourd’hui sur un processus beaucoup plus digitalisé ; l’ERP est désormais disponible sur tous les postes de travail de l’atelier. Ensuite, très clairement la gestion de nomenclature complexe par la maîtrise des approvisionnements nous a fait indubitablement gagner en productivité. Enfin il nous permet d’atteindre un niveau de respect des exigences qualité élevé et de répondre efficacement aux problématiques métiers de l’aéronautique.

