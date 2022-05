Spécialisée dans la fabrication de sièges à armature métallique, banquettes et embases tournantes pour vans et camping-cars, Scopema, basée à Oradour sur Vayres dans la Haute-Vienne, fait partie de ces sociétés discrètes qui n’en poursuivent pas moins un développement constant et significatif.

Une croissance affirmée depuis 1981, date à laquelle elle reprend son envol sous forme de SCOP. Avec aujourd’hui 99 collaborateurs, dont 32 sociétaires, elle fabrique 190 banquettes et 1 200 bases tournantes par semaine et a obtenu l’homologation européenne pour l’ensemble de ses produits.

Dans le sillage de cette réussite, elle intègre en 2018, le programme régional Usine du Futur. Une opportunité comme le souligne Sandrine Colomer, responsable des achats et chef de projet ERP : « Ce programme nous a permis, entre autres, d’investir 12M€ dans la construction d’une nouvelle usine de 12 000 m² sur notre site et d’envisager ainsi le doublement de notre production. »

Une nouvelle dynamique qui impose alors de disposer d’un ERP capable de répondre à ses nouveaux besoins, de s’adapter à la spécificité de sa production, mais aussi d’être à même de s’inscrire naturellement et avec pérennité dans ses projets d’avenir. Face à ces prérequis d’efficacité, d’évolutivité et de modularité, Sylob 9 s’est imposé naturellement à Scopema. Mis en place en 2021, ce choix est aujourd’hui qualifié de stratégique.



S’accorder aux défis d’une production complexe

« Nos clients aménageurs ont des demandes très spécifiques qui nous imposent de passer, tour à tour, de productions unitaires à des productions en série, souligne Sandrine Colomer. Sous l’impulsion de notre forte croissance, il devenait impérieux pour nous de disposer d’un ERP complet nous permettant de suivre l’avancement de la production en temps réel et avoir une visibilité des commandes et du stock. La planification intégrée à Sylob 9 va nous apporter une régularité au niveau de l’organisation de la production et au niveau du CBN, qui sera beaucoup plus fiable, ajoute-t-elle. »



Fiabiliser les prises de commandes, les délais de livraison…

Avec son configurateur intégré, Sylob 9 offre une garantie de sécurité optimale dès la prise de commande ; impossible de lancer une configuration techniquement irréalisable en production. « Le configurateur a été développé de telle sorte qu’une fois la saisie faite, le logiciel soit en mesure de vérifier si l’article est existant et de récupérer l’ensemble des données techniques. La base s’alimente ainsi toute seule en intégrant au fur et à mesure l’ensemble des configurations. Cela permet plus de souplesse, de rapidité et de sécurité, ajoute-t-elle. »



Disposer d’un ERP modulable en fonction des projets d’avenir

Pouvoir ajuster l’ERP aux évolutions à venir était un critère non négociable pour Scopema comme le précise Sandrine Colomer : « C’était important d’avoir la garantie de pouvoir le faire évoluer en permanence au gré de nos projets et de façon autonome. Mais aussi de pouvoir le personnaliser à la carte. Et en la matière, Sylob 9 offre tous les champs des possibles. Et c’est vraiment un gros point fort pour nous que de pouvoir le paramétrer à notre guise afin qu’il puisse notamment être en phase avec les outils automatisés de notre nouvelle usine avec lesquels Sylob sera en capacité d’échanger. Autant de paramètres qui en font, pour nous, un outil de long terme. Et un allié de notre développement.»

Exemple d’aménagement réalisé avec les produits SCOPEMA

