Switchers, le podcast. Peut-on vraiment faire carrière chez Assystem ? Elise Bourlot vous répond

Bienvenue dans Switchers ! Switchers, c’est un lien direct entre le groupe Assystem et les candidats qui souhaitent postuler et qui s’interrogent sur le fonctionnement de l’entreprise. Carrière, management, engagements, valeurs… Dans Switchers, pas de sujet tabou. Vous nous envoyez votre question en vocal, directement via WhatsApp :

Un vocal est sélectionné dans chaque épisode et un Switcher vous répond.



Les Switchers ce sont les collaborateurs d’Assystem. Ils sont 6500 aujourd’hui à accompagner les projets au service de la transition énergétique. Et ils seront encore plus nombreux demain. Avec vous, qui pouvez rejoindre le collectif, en postulant chez Assystem.

Dans cet épisode, nous répondons à la question de Nadia concernant les opportunités de carrière chez Assystem.

Nadia sort tout juste d’école d’ingénieur. Elle va rentrer dans le monde du travail et est donc en recherche d’emploi. Elle s’interroge sur sa première expérience professionnelle. Elle aimerait rentrer dans une entreprise où elle puisse se projeter sur plusieurs années, voire toute sa carrière. Elle s'interroge : "Est-ce qu’on peut faire carrière chez Assystem ?".

Dans cet épisode de Switchers, nous avons invité Élise Bourlot, Directrice Technique, pour répondre à la question de Nadia.

« Chez Assystem, il y a beaucoup de pistes pour évoluer, notamment dans la filière technique où l'on peut prendre beaucoup de responsabilités sans avoir forcément à manager une équipe. » - Élise Bourlot, Directrice Technique