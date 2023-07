Swatch: Nouveau record de ventes au premier semestre avec les ventes en Asie, Europe et Amérique du Nord

Le chiffre d'affaires net semestriel a atteint 4,019 milliards de francs suisses (4,17 milliards d'euros), en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, établissant ainsi un nouveau record.

L'action du groupe Suisse prenait en Bourse de Zurich 6,86% à 08h43 GMT.

La levée des restrictions en Asie a stimulé les ventes du fabricant des montres Omega, Tissot et Longines, notamment en Chine, en Thaïlande et à Macao, où l'activité touristique a connu une forte hausse.

Le marché européen principal a également enregistré une forte croissance, avec une augmentation des ventes en Suisse de près de 50%.

Le segment des prix les plus bas a connu la plus forte croissance, et le groupe a annoncé qu'il prévoyait de lancer de nouveaux produits ciblant les segments des prix inférieurs et moyens, mais pas exclusivement.

Malgré les opportunités de croissance, Swatch a souligné que la force du franc suisse et l'environnement monétaire défavorable constituent un nuage à l'horizon. L'impact des taux de change sur son chiffre d'affaires net s'élève à près d'un quart de milliard de francs suisses.

De plus, l'approvisionnement en matières premières dans les délais reste un défi majeur et la situation sur le marché du travail est tendue, a déclaré Swatch.

Les résultats ont été salués par les analystes, dépassant les attentes avec un chiffre d'affaires supérieur à 3,922 milliards de francs suisses.

"Sur le papier, Swatch est le choix le plus attractif dans le secteur du luxe pour profiter de la reprise en Chine tout en étant peu exposé au ralentissement aux États-Unis", a déclaré l'analyste de Citi, Thomas Chauvet.

Il a toutefois signalé que la marque Omega et le segment de milieu de gamme avaient sous-performé et devaient être redynamisés.

