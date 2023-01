Surfant sur la croissance, Saint-Gobain rêve de plus de rénovation énergétique et d’une Europe plus protectrice

Benoit Bazin promet un bilan record pour l’exercice 2022. Au cours de ses vœux, jeudi 5 janvier au siège de Saint-Gobain à Paris, le directeur général du groupe a évoqué des croissances «à deux chiffres», tant pour les ventes que pour la marge d’exploitation, lesquelles seront détaillées le 23 février prochain. Malgré une «année chahutée», citant crise énergétique, dérèglement climatique et guerre en Ukraine, Benoit Bazin affirme que Saint-Gobain a «parfaitement exécuté sa stratégie» et qu’il «tient solidement son cap». Il attend la même chose en 2023, année qu'il prévoit «mouvementée». Le dirigeant souhaite toutefois la mise en place en France d’un «plan Marshall de la rénovation», dans «les bâtiments publics et privés», pour «accélérer» et «passer à une logique d’investissement sur les prochaines années». Il y voit, en plus des opportunités pour les matériaux de Saint-Gobain, des réponses aux crises climatique et énergétique, puisque le bâtiment et la construction représentent 40% des émissions de CO2.

