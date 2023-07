Sur les toits des jeux Olympiques, Le Prieuré allie végétal et solaire

Acteur majeur sur le marché de la végétalisation urbaine en France comme à l’international, l’entreprise Le Prieuré a commencé à habiller les toits de huit bâtiments du village de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) qui accueilleront les athlètes lors des jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi qu’un stade à Bobigny. La mission pour cette PME de 60 salariés fondée en 1989 : végétaliser 6 000 m² de toitures « afin de ramener de la biodiversité et rendre les toits utiles car la plupart sont inexploités », explique son PDG Raphael Lamé, qui dispose d’une pépinière de 40 hectares à Moisy (Loir-et-Cher) afin de fournir le sédum, une des plantes privilégiées pour ces toitures. Gage d’une meilleure gestion des eaux pluviales, le système de toiture hydroactive qui sera appliqué permet de stocker les eaux, d’assurer l’irrigation des plantes et de créer des îlots de fraîcheur en abaissant la température du bâtiment et de l’air ambiant via l’évapotranspiration de l’eau de pluie.

Favoriser la diversification de la flore

