«Sur les matériaux du bâtiment, il n’y a pas d’autre choix que de répercuter les hausses tarifaires», souligne Pierre Fleck (Frans Bonhomme)

Leader français de la distribution de matériaux pour les réseaux et les infrastructures (travaux publics, assainissement non collectif, aménagement extérieur, bâtiment), Frans Bonhomme (400 millions d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre, 2500 personnes, 380 magasins en France et 29 en Espagne) s’est développé sur plusieurs niches, telles que la gestion des eaux usées et pluviales ou les réseaux secs. L’entreprise créée en 1935 et basée à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) fait le dos rond face à l’inflation. Pierre Fleck, président, nous en dit plus.