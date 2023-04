«Sur les 200 millions d’euros de PGE, rien n’a servi en France», critiquent les syndicats de Latécoère

«On se doutait que l’entreprise ne pourrait pas passer l’année sans nouvelle restructuration financière», reconnaît Thierry Ynglada, secrétaire CFE-CGC chez Latécoère. En grande difficulté financière, l’équipementier aéronautique toulousain a engagé des négociations avec ses créanciers, dans le cadre d’une procédure de conciliation. «Des discussions sont en cours avec son groupe de prêteurs et son actionnaire principal sur une reconfiguration potentielle du capital du groupe», a confirmé le groupe, lors de la présentation de ses résultats annuels le 24 mars. Prévue fin mai, l’Assemblée générale des actionnaires a été repoussée au 28 juin pour laisser le temps de parvenir à une solution.

«La situation est très délicate et difficile parce que tout le monde doit faire des efforts si on veut sauver Latécoère. Tout le monde y est prêt», confirme un bon connaisseur du dossier. Après avoir enregistré 127 millions d’euros de pertes nettes en 2022 et 112 millions en 2021, le groupe spécialisé dans les aérostructures et de câblage a vu sa trésorerie fondre comme neige au soleil. Fin décembre, Latécoère ne disposait que de 74 millions d’euros de trésorerie, après en avoir dépensé plus de 200 millions d’euros en 2022. «Aujourd’hui, le groupe ne peut pas démarcher de nouveaux donneurs d’ordre sur de gros programmes, car il ne peut pas participer au financement de ces projets», résume Stéphane Faget, secrétaire FO.

220 millions de créances de PGE

