Sur les 20 véhicules les plus vendus au premier semestre, lesquels sont fabriqués en France ?

Si le podium est inchangé par rapport à la hiérarchie de 2020, le top 10 des ventes d'automobiles en France au premier semestre réserve son lot de surprises. Un constructeur étranger (en plus de Dacia, propriété du groupe Renault) y fait son entrée (mais avec un modèle fabriqué en France), le véhicule électrique le plus vendu sort du top 10... Voici ce qu'il faut retenir des chiffres de ventes du premier semestre, communiqués par le CCFA (Comité français des constructeurs d'automobiles).

Les ventes de voitures particulières ont progressé de 28,9% par rapport à un premier semestre 2020 atone, marqué par le premier confinement. La hausse atteint même 30,8% quand on ajoute les véhicules utilitaires. Au total 1165516 véhicules particuliers et utilitaires ont été immatriculés entre janvier et juin 2021.

1 - Peugeot 208

Le modèle amiral de Peugeot reste le modèle le plus vendu en France, avec une faible avance sur sa rivale Clio. 48515 exemplaires ont été écoulés au premier semestre, soit 5,3% de parts de marché, en légère baisse rapport à l’année 2020. La Peugeot 208 est produite en Slovaquie.

2 - Renault Clio

Renault a vendu 47 458 Clio au premier semestre, soit 5,1% de parts de marché (stable) Le modèle est assemblé en Turquie et Slovénie.

3 – Peugeot 2008

Le mini SUV urbain de Peugeot continue de bien se vendre, avec 40 604 modèles immatriculés et une part de marché de 4,4%. Contrairement à la génération précédente, le véhicule n’est pas assemblé en France mais en Espagne, à Vigo.

4 – Dacia Sandero

La berline de Dacia (marque low-cost du groupe Renault) grimpe de trois places. 39 115 exemplaires ont été vendus, soit 4,2% de parts de marché.

5 – Citroën C3

La berline de Citroën, rivale des Clio et 208, a perdu une place au classement. Mais sa déclinaison Aircross figure aux portes du top 10… 35 949 exemplaires ont trouvé preneur (3,9% de PDM). Comme sa cousine du groupe Stellantis, la 208, elle est assemblée en Slovaquie.

6 – Renault Captur

Le SUV compact basé sur la Clio grignote des parts de marché mais perd une place au classement par rapport à la hiérarchie de 2020. 32 281 Captur ont été vendues au premier semestre, soit 3,5% de parts de marché. Le modèle est fabriqué en Espagne, à Vallalolid.

7 – Peugeot 3008

Un autre SUV Peugeot se fraye un chemin dans le top 10 des ventes : le 3008. C’est le premier modèle Made in France du palmarès : il est fabriqué à Sochaux, dans le Doubs. 31 001 3008 ont été immatriculées de janvier à juin, soit 3,4% du marché des véhicules particuliers.

8 – Toyota Yaris

La deuxième voiture fabriquée en France la plus vendue dans notre pays est… japonaise. Il s’agit de la Yaris produite à Valenciennes. Un deuxième modèle sortira bientôt des chaines de production nordistes : la Yaris Cross, déclinaison mini-SUV de la citadine. En attendant, au premier semestre, la Yaris s’est vendue à 19 999 exemplaires, soit 2,2% de parts de marché.

9 – Renault Twingo

Les petits modèles urbains ne sont pas favorisés par les futurs normes d’émissions de CO2… mais ils continuent à bien se vendre. La Twingo de Renault, produite dans l’usine de Novo Mesto (Slovénie), a séduit 19 959 Français dans la première moitié de l’année (2% du marché). mais le modèle ne sera pas renouvelé, a annoncé le patron de Renault Luca de Meo.

10 – Renault Megane

La première compacte la plus vendue en France est la Renault Megane (18 064 ventes, 2% de PDM). Elle double ainsi sa grande rivale, la Peugeot 308 (à la seizième place seulement). Une version électrique de la Megane doit être présentée au Salon IAA en septembre 2021. La Megane est fabriquée dans l’usine espagnole de Palencia.

Le reste du top 20

C’est un paradoxe : il ne s’est jamais écoulé autant de voitures électriques en France (7,9% des ventes) mais la première voiture électrique la plus vendue en 2020 (Renault Zoe) sort du top 10 sur le premier semestre 2021. Elle n’est même que 20e (10 797 exemplaires vendus), distancée par Tesla et sa Model 3 (18e). La faute à l’arrivée de nombreux modèles concurrents qui dilue ses parts de marché.

Volkswagen place deux modèles dans le top 20 (la Polo et le T-Roc), Dacia un seul (le SUV Duster) et Fiat son (presque) unique modèle, la 500. Les seuls modèles fabriqués en France entre la dixième et la vingtième place sont la C5 Aircross (15e), qui sort de l’usine de Rennes-La Janais, la Peugeot 308 (16e), assemblée à Mulhouse, la Peugeot 5008 (17e) également fabriquée à Rennes et la Renault Zoé, encore produite (mais pour peu de temps) à Flins dans les Yvelines.