Sur le campus du Numérique de Lyon, l'école des Mines de Saint-Etienne renforce sa plate-forme de solutions digitales pour l'industrie

Depuis janvier, le campus flambant neuf du Numérique à Lyon (Rhône) accueille une plate-forme dans laquelle les entreprises peuvent tester de multiples solutions digitales pour leurs activités industrielles : Diwii pour Digital Intelligent Way for Industry Institute. Situé à côté du Cloud, le bâtiment principal du campus aux élégantes colonnes signé Wilmotte & Associés, il accueille des machines de production et logiciels de dernière génération pour permettre aux manageurs de visualiser concrètement les applications du digital pour l’industrie.