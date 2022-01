« Sur la REP du bâtiment, il n’a jamais été question d’un report », selon l’avocat Arnaud Gossement

Les professionnels du bâtiment semblent étonnés de la publication au Journal officiel du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 qui annonce l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de la REP matériaux du bâtiment. Ils attendaient un report d’un an. Etait-ce réaliste ?

Sur la responsabilité élargie des producteurs concernant le secteur du bâtiment, il n’a jamais été question d’un report. Certaines personnes confondent l’obligation elle-même et les instruments que sont les éco-organismes. C’est comme l’obligation de se laver les dents et la brosse à dent. La loi Agec stipule que la REP doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Or, un décret ne peut en aucun cas modifier une date fixée dans la loi. La loi prime.