Supraconducteur à température ambiante, match Airbus-Boeing, avenir des voitures thermiques… Les cinq articles les plus lus

L’Usine Nouvelle compile chaque semaine les articles les plus plébiscités par ses lecteurs. Cette semaine, vous est proposé : une formule d'un matériau supraconducteur à température ambiante mise en doute par la communauté scientifique, comparaison des commandes et livraisons d'avions entre Airbus et Boeing via les chiffres compilés par L'Usine Nouvelle, EDF créé une filiale dédiée au petit réacteur nucléaire modulaire Nuward...