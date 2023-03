"Supprimer des emplois pour améliorer la rentabilité d'Orange Business repose sur une analyse erronée", selon Sébastien Crozier (CFE-CGC)

700 salariés de SCE devraient être concernés par une rupture conventionnelle collective. SCE est une filiale d'Orange Business qui regroupe en grande partie l'activité historique de services aux entreprises. Elle emploie 5600 personnes. Un CSE doit se tenir mercredi 22 mars : les organisations syndicales doivent y indiquer si elles comptent ou non signer le plan de la direction. Celle-ci pourrait choisir de réaliser un plan de départs volontaires.

C'est donc plus de 10% de l'effectif de cette filiale qui est concerné, essentiellement les "activités de legacy, le fixe traditionnel" selon les mots d'une de nos sources. Ces réductions d'effectifs sont la traduction sociale du plan "Lead the future" annoncé il y a quelques semaines par la directrice générale d'Orange Christel Heydemann et Aliette Mousnier-Dupré, la directrice générale d'Orange Business Services. L'une et l'autre avait clairement indiqué que la réorientation stratégique de l'ex OBS (Orange business services) s'accompagnerait d'ajustements dans les effectifs. Ainsi, on pouvait lire dans L'Usine Nouvelle le 16 février dernier : "Interrogée sur d’éventuels mouvements de personnel dans ce cadre, Christel Heydemann a confirmé qu’il y aurait «des réductions de coûts» (sic)".

