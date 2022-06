Superga Beauty s’ouvre au coulage de rouge à lèvres

Le hub skincare de Superga Beauty, BPS Artois, élargit son offre. Située à Monchy-le-Preux, près d’Arras (Pas-de-Calais), l’usine a accueilli deux nouvelles lignes de coulage de rouge à lèvres pour un investissement de plus d’un million d’euros. Le site était jusqu’alors concentré sur le remplissage et le conditionnement des produits de soin. Mais Leslie Bréau-Méniger, la présidente de Superga Beauty, explique « répondre aux besoins grandissants des marques » avec l’ajout de cette compétence.

Une meilleure flexibilité

« Notre position sur le marché de la beauté s’est incontestablement renforcée au cours de ces dernières années, explique Leslie Bréau-Méniger. Nous avons la confiance de nos clients. Tous les investissements que nous réalisons pour nous diversifier nous permettent de capter de nouveaux clients aussi bien que d’accompagner nos clients actuels dans leur développement. »

Les deux lignes de coulage de rouge à lèvres Citus ont été installées dans une salle dédiée en environnement protégé et sous filtration. Le but est d’éviter tout flux de poussières et d’impuretés afin de coller aux plus hauts standards de qualité. Le choix de deux machines de capacité différente permet une meilleure flexibilité dans l’offre que propose Superga Beauty. Ainsi, l’entreprise peut assurer des commandes de petites séries de 2 000 unités à la teinte ou des plus grandes supérieru à 10 000 unités. Toujours dans un souci d’agilité, les outils retenus sont en mesure de couler et de piquer les baumes de soin, mais aussi de couler des sticks pour le visage par le fond.

Cet investissement participe à la stratégie de Superga Beauty pour passer du rang de sous-traitant à celui de véritable partenaire industriel. Au total, près de 20 millions d’euros ont été injectés entre 2020 et 2022. Mais de nouveaux équipements et développement sont attendus dans les années à venir.