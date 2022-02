Supercalculateur Atos, inauguration du Campus Cyber, TER hybride... Les cinq images de la semaine

Avec sa nouvelle plateforme XH3000, Atos met ses supercalculateurs à l’heure des exaflops

Avec sa nouvelle plateforme XH3000, Atos se tient prêt à la construction de supercalculateurs allant jusqu’à 1 exaflop en simulation et 10 exaflops en intelligence artificielle. Le groupe français promet d’intégrer les technologies nec plus ultra de calcul et d’accélération, y compris le futur processeur européen et le quantique.

Le TER hybride avec batteries arrivera en 2023 dans quatre régions

SNCF Voyageurs et Alstom ont annoncé mercredi 16 février la réussite des premiers tests sur une rame hybride, transformée dans l’usine de Reichshoffen. Le premier train circulera en service commercial dans quatre régions en 2023. Crédit photo : Christian Creutz.

Dès l'été 2023, un aller-retour direct entre Toulouse... et la Lune !

La Cité de l'Espace à Toulouse s'offre un nouvel équipement, unique en Europe. Baptisé LuneXplorer, il permettra aux visiteurs de vivre l'expérience sensorielle d'un décollage et d'un voyage vers la Lune. Embarquement prévu à l'été 2023. Crédit photo : TAO - Betillon & Freyermuth Architectes - Cité de l’Espace - Toulouse Métropole.

Du Campus Cyber aux centres régionaux, le besoin d’union et de proximité

Le Campus Cyber, nouveau lieu-totem de la cybersécurité en France, a été inauguré mardi 15 février aux portes de Paris. Dans le même temps, sept régions ont démarré la création de Centres de réponse à incidents, sous le pilotage de l’Anssi. Une union des forces justifiée par le besoin de proximité et de rencontres. Crédit photo : Eric Beracassat / Hans Lucas - AFP.

BioNTech mise sur des unités modulaires pour produire des vaccins ARNm en Afrique

BioNTech, devenu célèbre pour le vaccin anti-Covid développé avec Pfizer, a développé un concept d’unités modulaires de production de vaccins ARNm. Le laboratoire allemand envisage des implantations en Afrique dès le second semestre 2022. Crédit photo : BioNTech.