«Super bassines» de la discorde, fusée Falcon Heavy, ascenseur à bateaux… Les cinq images de la semaine

Dans les Deux-Sèvres, des «bassines» de la discorde

Elles sont au cœur d’un bras de fer entre militants écologistes et agriculteurs. Plusieurs milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté le 29 octobre contre le projet de création de seize «bassines» pour la rétention de l’eau dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine). Le projet, maintes fois redimensionné depuis son lancement en 2017, ambitionne de protéger les agriculteurs contre le stress hydrique en été.

Veolia obtient un contrat d’ampleur aux Emirats arabes unis

C’est une installation colossale, et dans laquelle Veolia devrait jouer un rôle de taille. Le spécialiste français de la gestion de l'eau et des déchets a été choisi par la filiale de raffinage d'ADNOC, la compagnie pétrolière des Emirats arabes unis, pour gérer l'activité de traitement des déchets dangereux de la plus grande raffinerie de pétrole du Moyen-Orient, la quatrième plus importante au monde : le complexe industriel de Ruways, à Abu Dhabi.

SpaceX fait décoller sa fusée Falcon Heavy

Mission accomplie. Pour la première fois depuis trois ans, SpaceX a réussi à faire décoller sa fusée Falcon Heavy depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Ce lanceur est présenté comme étant le plus puissant au monde en opération. La mission, du joli nom de code USSF-44, transporte des cargaisons pour la force spatiale nord-américaine, dont un satellite.

Un ascenseur à bateaux pour accompagner l'essor du fret en Allemagne

En Allemagne, les bateaux prennent l’ascenseur. A Niederfinow, à 60 kilomètres de Berlin, une nouvelle infrastructure a été inaugurée début octobre sur le canal Oder-Havel. 65 000 mètres cubes de béton et 8900 tonnes d’acier ont été engloutis pour construire l’ascenseur, long de 114 mètres. Rempli d’eau, l’appareil de levage peut soulever 9850 tonnes, soit l'équivalent de 1600 éléphants.

Volocopter veut accélérer la certification de son taxi volant

L’actualité a été repérée par nos confrères d’Usine Digitale. La start-up allemande Volocopter a réalisé une nouvelle levée de fonds de 182 millions d’euros. Objectif : certifier son taxi volant et le déployer sur de premières routes commerciales.