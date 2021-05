SUPANOTCH : L’ingénierie d’affaires au service de l’amélioration continue

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

« Durant nos expériences aux côtés du top management des plus gros industriels mondiaux ces dix dernières années, nous avons fait le constat que les schémas de réussite d’entreprise sont basés sur des principes fondamentaux du management stratégique et opérationnel », pose Jean-Mathieu Schoun, CEO de SUPANOTCH. « Ce sont ces fondamentaux que nous appliquons quotidiennement pour faire évoluer nos clients vers une démarche de croissance continue. »Le modèle développé par SUPANOTCH repose sur deux piliers. Le premier, la « couche stratégique ». « On cherche à savoir où en est l’entreprise et où elle veut être dans les prochaines années », reprend Jean-Mathieu Schoun. Cela sous-entend de définir une projection pragmatique, d’explorer les marchés actuels et futurs, d’évaluer la valeur ajoutée qu’apporte l’entreprise à ses clients actuels, ses échecs et ses points de capitalisation, l’organisation qu’elle va mettre en place pour déployer sa stratégie et les différentes synergies entre entités.

Deuxième pilier du modèle SUPANOTCH : la « couche opérationnelle ». « On s’intéresse aux référentiels de performance opérationnelle : comment déployer une gouvernance client maximisée ? Optimiser la gestion de son delivery et de son innovation ? Rendre autonome l’équipe managériale, véritable courroie de transmission ? », détaille Jean-Mathieu Schoun.

Montée en puissance en 2021

Créée en 2019, l’entreprise s’est adaptée aux aléas de la crise sanitaire, et a fait face à la montée en puissance de son activité de façon agile, à l’image des valeurs qu’elle porte. « Nous avons capitalisé sur notre expérience internationale et notre réseau pour accompagner nos clients dans leur volonté de se développer différemment pendant et après la crise », indique Anne-Sophie Moulet, cofondatrice de l’entreprise. Une offre de services sur-mesure a été mise au point. Elle comprend un outil de rationalisation et de diagnostic répondant aux enjeux propres à chaque société : « STETHOSCOP ». Cet outil est complémentaire aux autres offres interdépendantes de consulting stratégique, de formation/coaching managérial et de recrutement de managers. « En reprenant les fondamentaux, on entre dans un cycle vertueux. Nos clients ont besoin de croissance, de projets innovants et de leaders pour les mener à bien », reprend Anne-Sophie Moulet.

Exemplarité et transparence

« Il ne s’agit pas, dans l’accompagnement que nous proposons, d’être uniquement dans le conseil mais plutôt dans la co-construction. L’objectif est de rendre le client capable de faire par lui-même », souligne Jean-Mathieu Schoun.

C’est ce qui a été proposé récemment à une entreprise cliente, qui a connu un fort développement ces quinze dernières années. « Ils étaient arrivés à un palier et avaient besoin de redynamiser leurs équipes managériales », relate Anne-Sophie Moulet.

Continue SUPANOTCH les a accompagnés, par de la formation et du coaching individuel dans un premier temps, puis par l’identification précise des zones fragilisant leur croissance. Actuellement, SUPANOTCH accompagne le déploiement des changements nécessaires à opérer dans leur stratégie. « Dans ce contexte de crise, notre intervention a contribué au maintien du CA de l’entreprise -situé aux alentours de 100 millions d’euros-, alors que ses concurrents ont souffert d’une décroissance de 30 à 50 % sur 2020 », précise la cofondatrice.

info@supanotch.com

as.moulet@supanotch.com