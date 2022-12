SUNVIE - BARCONNIÈRE : Bâtiment industriel : une offre clé en main pour maîtriser votre énergie

Quand le pionnier des ombrières de parking se rapproche d’un charpentier métallique reconnu pour son savoir-faire en matière de bâtiments industriels, commerciaux et agricoles, le résultat est gagnant pour les clients. Sunvie et Barconnière sont ainsi les premiers à proposer une offre intégrant structure et installation solaire : depuis l’ombrière jusqu’au bâtiment industriel.

« Sunvie a finalisé le rapprochement avec Barconnière en début d’année pour proposer non plus seulement des centrales photovoltaïques mais des bâtiments industriels et commerciaux producteurs d’énergie, raconte Laurent Guyon, directeur général des deux sociétés. Et il n’y a donc aucun cumul de marges pour nos clients, ce qui est rare dans le bâtiment ».

Coûts et délais réduits, qualité garantie

Pour les clients, c’est l’assurance d’avoir un prix stable du kWh pendant plus de 20 ans car l’électricité produite grâce au soleil n’est pas dépendante des marchés. Sans compter que l’offre développée par Sunvie et Barconnière est un gage de réduction des délais de mise en service : « pour la conception, pour la production, pour les achats, pour le montage, pour la mise en service, on s’entend sur un seul planning. Cela va forcément plus vite. Le client a un seul interlocuteur mais avec 4 jambes et 4 bras », souligne Laurent Guyon.

Cette compétitivité, la filiale d’un géant de l’agroalimentaire a récemment pu en bénéficier pour investir dans un entrepôt de stockage de fruits et légumes de 36 000 m3 fonctionnant à -18 C° et consommant 1,5 GWh par an ! Sans production sur le site d’électricité photovoltaïque en autoconsommation, le projet n’aurait pas été viable compte tenu de l’évolution des prix de marché.

Les deux sociétés ayant à cœur de participer à l’autonomie énergétique et industrielle de la France, les clients se voient proposer à la fois des panneaux français, produits en Alsace par Voltec, et des panneaux asiatiques : « le client a le choix, il constate la différence de prix et d’impact carbone, il peut choisir le produit fabriqué en France ».

