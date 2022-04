Sun Chemical et HP Indigo facilitent le recyclage des sachets

Les sachets complexes associent par définition une ou plusieurs couches de plastique, voire de papier ou d’aluminium, et sont pratiquement impossibles à recycler. Leur emploi se justifie néanmoins pour leurs propriétés barrières - à l’eau, à la lumière, aux gaz - et leurs fonctionnalités. Dans la perspective d’un durcissement réglementaire, les fabricants cherchent des alternatives. Les substrats dits monomatériau qui combinent de fait plusieurs couches du même plastique pour parvenir aux mêmes résultats, sont considérés comme une alternative valable en vue d’une possible valorisation par recyclage. Sun Chemical et HP Indigo, respectivement spécialisés dans les encres et vernis et les machines d’impression numérique, ont travaillé à la mise au point d’un substrat ainsi constitué pouvant être imprimé en numérique et utilisé dans le conditionnement, y compris dans le domaine alimentaire.

