Sulapac rend la nouvelle gamme N°1 de Chanel plus vertueuse

L’écoconception des emballages est un travail qui se construit sur la durée. C’est du moins ce que laisse penser la dernière collaboration de Sulapac. Le spécialiste du biodégradable a dû concevoir le capot de la crème N°1 de Chanel, issue de la nouvelle ligne de produits de la maison de luxe. La marque a souhaité faire de cette gamme l’une des plus écoresponsables avec des ingrédients biosourcés, renouvelables et une empreinte environnementale réduite. Cette démarche rejaillit donc sur la solution packaging retenue. Chanel a ainsi fait appel à Sulapac, qui propose une matière biodégradable composée à partir de copeaux de bois et de liants naturels.

Créée en 2016, la start-up finlandaise a d’abord fait ses preuves avec un accord de développement conjoint avec Stora Enso. Le papetier finno-suédois a accompagné dès 2018 la société dans l’élaboration de sa solution qui vise à lutter contre les déchets en plastique en accélérant le recours aux matériaux renouvelables. Très rapidement, Chanel a été séduit par la technologie du nouvel acteur du packaging. C’est donc logiquement que la marque de luxe a investi dans Sulapac en devenant l’un de ses actionnaires. Désormais, ce partenariat prend une forme concrète avec la sortie de la nouvelle gamme du géant des produits de luxe.

Conserver les caractéristiques sensorielles des produits

« Le couvercle nouvelle génération de la crème N°1 de Chanel est composé à 90 % de matériaux biosourcés issus de ressources renouvelables : copeaux de bois certifiés FSC qui sont des sous-produits industriels combinés avec des écorces de graines de camélia, détaille Chanel dans un communiqué. Il s’agissait d’un véritable défi technologique qui a maintenant donné lieu à plusieurs demandes de brevet. » Trois demandes de brevet international sont en cours.

Du côté de la fabrication, une quarantaine d’essais ont été nécessaires avant de trouver la recette idéale du matériau. « J’ai été fascinée de voir à quel point la marque était déterminée dans sa volonté de conserver les caractéristiques sensorielles de ses produits tout en réduisant son empreinte environnementale, explique Piia Peltola, la responsable R&D de Sulapac. Notre première grande mission était de développer un matériau biosourcé contenant des écorces de graines de camélia et capable de résister à la chaleur et à l’humidité. »

Si Sulapac avait déjà dû œuvrer pour adapter son offre au secteur alimentaire – pour conditionner des confiseries – puis aux formules cosmétiques aqueuses, l’intégration de camélia a été un point critique. « Le camélia est un matériau intrinsèquement hydrophile, ce qui signifie qu’il absorbe fortement l’eau », précise Piia Peltola. Une particularité qu’il a fallu contourner pour assurer une conservation optimale. Pour la Pdg et cofondatrice de la société, Suvi Haimi, ce développement pour Chanel a permis d’en apprendre encore davantage sur la matière. « Nous savons désormais comment utiliser d’autres flux secondaires sans faire de concessions sur la fonctionnalité du produit final », conclut-elle. Le couvercle de la crème N°1 de Chanel a reçu une finition satinée mate et accueille l’emblématique logo de la marque de luxe, les deux « C » enlacés.