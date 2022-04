Suite aux sanctions occidentales, Stellantis suspend sa production en Russie

«Suite au renforcement jour après jour des sanctions croisées et aux difficultés logistiques rencontrées quotidiennement, Stellantis a décidé de suspendre son activité industrielle à Kalouga afin de garantir le respect total de l'ensemble des sanctions croisées et protéger ses employés, précise le groupe issu de la fusion de PSA et Fiat Chrysler dans un communiqué diffusé le 19 avril. Stellantis condamne la violence et soutient toute action permettant de restaurer la paix.»

Dès le 10 mars dernier, le constructeur automobile avait annoncé cesser toute importation et exportation de et à destination de Russie. Son usine de Kalouga, située au sud de Moscou, et où plus de 10 000 véhicules ont été fabriqués en 2021, ne fonctionnait plus que pour répondre aux besoins locaux. Contacté par L’Usine Nouvelle, Stellantis confirme que les véhicules de l’usine de Kalouga destinés à l’export, soit un faible volume, ont pu être absorbés par ses usines de Hordain, dans le Nord, et de Luton, en Angleterre.

Les immatriculations en Russie en recul de plus de 60% en mars

D’après les chiffres publiés le 6 avril par le groupe russe Association of European Business, les immatriculations de voitures neuves en Russie ont chuté de 62,9% en mars (55 129) par rapport à la même période l’an dernier (93 547), et de moitié comparé au mois de février. Pour Stellantis, les ventes ont reculé de 54,6% sur un an, passant de 1 465 véhicules vendus en mars 2021 à 665 en mars 2022. Des difficultés qui s’ajoutent à celles créées en 2020 et 2021 par la crise sanitaire et la pénurie de composants.

Le constructeur automobile emboîte ainsi le pas à Renault, Toyota, Honda, Mazda, Volkswagen, BMW ou encore Mercedes. Le pays était pourtant un marché-clef pour certaines de ces marques, comme pour Renault, pour qui la Russie représentait à elle seule 18% de ses ventes mondiales et 6,2% de son chiffre d’affaires. L’enjeu est nettement moins grand pour Stellantis, qui ne dispose que de 1,5% du marché russe. Face à la pression de l’opinion publique, la guerre en Ukraine a néanmoins forcé les entreprises à se positionner et à sortir du pays, comme ce fut également le cas pour Airbus, Alstom, LVMH ou BNP Paribas.

Avec Reuters (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)