Suite au lancement raté de sa fusée New Shepard, Blue Origin connaît son premier coup dur

Le quatrième lancement de l'année de la fusée New Shepard depuis la base spatiale de Blue Origin, dans l’ouest du Texas, ne s'est pas déroulé comme prévu, ce 22 septembre.

Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

La vidéo est impressionnante : la fusée, sans équipage à bord, s’érige vers le ciel droite comme un I. Après une minute de vol, une flamme plus importante s’échappe du booster. Toute s’enchaine alors très vite: le lanceur bascule légèrement pour ne plus être tout à fait à la verticale. Dans la fraction de seconde qui suit, la capsule au sommet de la fusée, allume ses puissants moteurs et s‘en s’extrait comme le prévoit la procédure de secours. La capsule finira par retomber sur la terre ferme après une descente amortie par ses trois parachutes.

Après 22 lancements réussis, Blue Origin vient de subir son premier échec majeur. Quelques heures après le tir, la société explique que l’accident est dû à un mauvais fonctionnement du booster mais se félicite toutefois que le système d’évacuation ait fonctionné comme prévu.

