Suite à une attaque de l'Etat islamique, Total évacue son chantier gazier dans le nord du Mozambique

Total a évacué tout son personnel de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Afungi, dans le nord du Mozambique, en raison des affrontements en cours entre des insurgés liés au groupe Etat islamique et l'armée mozambicaine, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe des opérations du site d'Afungi. Total, qui a annulé fin mars la reprise prévue de ce projet de 20 milliards de dollars (17 milliards d'euros) en raison de ces violences, a refusé de s'exprimer sur le sujet dans l'immédiat.

Attaques djihadistes

Total avait annoncé samedi 27 mars la suspension de ses activités sur ce chantier, après de nouveaux combats dans une ville de la région située à une dizaine de kilomètres du projet. En milieu de semaine, plusieurs attaques ont visé Palma dans la province de Cabo Delgado, théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste liée à l'organisation État islamique. Au moins plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, selon la presse locale.

En janvier, le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, avait rencontré le président mozambicain Filipe Nyusi pour évoquer les conditions de sécurité de la zone d'Afungi où est construit le site Mozambique LNG. "Ils ont arrêté ensemble les principes d'un plan d'actions pour renforcer la sécurité de la zone afin de permettre une remobilisation progressive des équipes dans les prochains mois", annonçait alors l'entreprise dans une déclaration écrite mardi 19 janvier. Après des attaques djihadistes à proximité du site de Mozambique LNG, Total avait annoncé début janvier une réduction des effectifs intervenant sur le projet. Le groupe avait ajouté suivre l'évolution de la situation dans le nord du Mozambique "avec la plus grande attention", en liaison avec les autorités mozambicaines, et prendre "toutes les mesures nécessaires" afin d'assurer la sécurité et la sûreté de son personnel et de ses sous-traitants.

En juin 2020, l'ONG Les Amis de la Terre reprochait aux industriels d'exacerber les tensions géopolitiques dans la région. Selon cette association, l'activité des multinationales ont entraîné des déplacements de populations, des faits de corruption et la présence de forces paramilitaires privées.

<<< Malgré le Covid-19 et les violences, Total veut toujours exploiter du gaz au Mozambique dès 2024

Mise en service prévue en 2024

Le chantier de l'usine terrestre de gaz naturel liquéfié (GNL, ou LNG en anglais) doit aboutir à une mise en service dès 2024 malgré ces difficultés. Ce projet - premier développement à terre d'une usine de GNL du pays - comprend le développement de deux champs et la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an.

Total avait annoncé en juillet 2020 l'accord de financement externe du projet Mozambique LNG, dont il est l'opérateur et dont il détient 26,5 %, pour un montant de 14,9 milliards de dollars (13 milliards d'euros). L’investissement total dans le projet est estimé à 25 milliards de dollars (environ 22,3 milliards d’euros).

avec Reuters (Emma Rumney à Johannesburg et David Lewis à Nairobi, avec Benjamin Mallet à Paris; version française Camille Raynaud)