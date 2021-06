Suez valide le projet d’accord avec Veolia

15 jours gratuits et sans engagement

Depuis le 29 juin, les investisseurs qui reprennent les activités du nouveau Suez ont déposé une promesse d’achat, faisant suite à l’accord de rapprochement conclu le 1er mai dernier entre Veolia et Suez. Les investisseurs – Meridiam, GIP et CDC/CNP – ont proposé une offre valorisant l’entreprise 10,4 milliards d’euros. Une proposition approuvée par les conseils d’administration des deux groupes qui confirme le prix des actions non encore détenues par Veolia de 20,50 euros.