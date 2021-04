Suez réitère son souhait de trouver une solution négociée avec Veolia

Pas de jouer de repos pour la bataille Suez-Veolia. Veolia a appelé le 5 avril Suez au dialogue et, dans cet esprit, à désactiver la fondation où ce dernier a logé certains actifs afin de les mettre à l'abri d'une offre de son rival. Dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi, Suez lui répond et "rappelle qu'un dispositif de désactivation de la fondation est prévu en cas de solution négociée".

Suez avait pourtant récemment rendu définitive jusqu'en septembre 2024 une fondation de droit néerlandais empêchant la cession de ses activités dans l'eau en France, bloquant de fait la réalisation du projet de Veolia qui avait prévu de les céder pour des raisons de concurrence. Suez a parallèlement proposé d'engager des discussions avec Veolia en vue de trouver un compromis sur la base d'une proposition du consortium de fonds Ardian-GIP, qui envisage de reprendre une importante partie des activités du groupe pour 11,9 milliards d'euros.

"Aboutir à une solution respectueuse"

Ce 6 avril, le groupe Suez dit poursuivre son action afin de faire augmenter la valeur pour l'ensemble de ses actionnaires et de s'assurer que les intérêts de ses salariés seront respectés. "Le Conseil d'administration de Suez est toujours en mesure de recommander avant le 20 avril 2021 une nouvelle offre de Veolia dès lors qu'elle est équitable et conforme à l'intérêt de tous ses actionnaires", est-il écrit dans le document. "Le Conseil d'administration a indiqué le 26 février 2021 que Suez vaut significativement plus que le prix d'offre de 18€ par action (coupon attaché) proposé par Veolia, qui est resté inchangé depuis la transaction avec Engie le 5 octobre 2020, et l'a réitéré le 21 mars 2021."

Suez propose par ailleurs une rencontre "dans les tout prochains jours" avec le PDG de Veolia, disant vouloir "négocier pour aboutir à une solution respectueuse de toutes les parties prenantes".

Avec Reuters (Jean Terzian)