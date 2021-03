Suez propose une nouvelle solution négociée à Veolia... qui refuse aussitôt

Suez et Veolia trouveront-ils un jour un compromis ? Dimanche 21 mars, Suez a assuré être prêt à engager des discussions avec son concurrent dans le secteur des services à l’environnement. Plutôt qu’un rachat à 100 % par Veolia, Suez a présenté un contre-projet sur la base d’une offre ferme de reprise par les fonds Ardian et Global Infrastructure Partners (GIP). Une piste aussitôt écartée par Veolia.

Un prix supérieur à celui proposé par Veolia

Le fonds français Ardian et la société américaine GIP ont annoncé dans un communiqué distinct proposer de reprendre l'essentiel des activités de Suez pour un montant de 11,9 milliards d'euros (15,8 milliards en valeur d'entreprise), soit l'équivalent de 20 euros par action. L’offre publique d’achat (OPA) déposée par Veolia prévoit quant à elle un prix de 18 euros par action, coupon attaché. Le groupe avait racheté au même prix les 29,9 % de Suez détenus par Engie.

« La proposition du consortium [Ardian-GIP] a été reçue et acceptée à l’unanimité par le conseil d’administration de Suez, qui la juge conforme aux attentes exprimées dans son communiqué du 26 février, respectueuse des parties prenantes du groupe, de ses actionnaires, de ses salariés, de ses clients, et allant dans le sens de Veolia en lui permettant un renforcement substantiel de ses activités », argumente Suez.

Selon ce projet, Ardian et GIP rachèteraient la totalité des activités françaises « eau » et « recyclage et valorisation » ainsi que plusieurs activités « eau et technologie » à l’international. « Dans le cas où Veolia viendrait à retirer son offre dans les six mois, le consortium pourrait envisager le dépôt d’une offre publique sur l’intégralité du capital de Suez », précise le groupe français. « Le conseil d’administration de Suez propose d’engager des négociations tripartites sur cette base pour les finaliser au plus vite et d’ici le 20 avril », ajoute Suez. Faute de quoi, le groupe présidé par Philippe Varin avertit qu'il accélérera la mise en oeuvre de son plan stratégique, qui passe par des cessions d'actifs.

L'OPA de Veolia « irrévocable »

« Veolia n’est pas intéressé par le démantèlement de Suez proposé par M. Philippe Varin », a répondu l’entreprise dans un communiqué. Veolia fustige « une offre fantôme » tout en continuant à critiquer la gouvernance de Suez et son plan de cessions d’actifs.

« La direction de Suez tente en vain ce jour de créer de l’incertitude là où il n’y en pas : Veolia ne vendra pas ni n’échangera sa participation de 29,9 % au capital de Suez ; l’offre publique d’achat déposée par Veolia demeure irrévocable », écrit Veolia.

Veolia, qui a présenté une offre à 18 euros par action Suez, a proposé le 11 mars dernier à Suez de préserver ses activités en France au sein d'une même entité pour sortir du bras de fer qui oppose les deux groupes depuis août 2020, sans convaincre toutefois sa cible, qui a en outre placé certaines de ses activités dans une fondation de droit néerlandais pour tenter de les soustraire à l'appétit de son concurrent. Veolia proposait alors que le fonds Meridiam, avec lequel il avait déjà conclu un accord de principe pour lui céder l'activité "Eau France" de Suez, reprenne l'ensemble des activités de Suez en France qui pourrait continuer d'opérer sous son nom.

