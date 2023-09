Sucrerie Tereos, quatre milliards d’euros pour l’hydrogène bas-carbone, parc industriel de Lhyfe et TSE... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

La sucrerie de Tereos à Escaudoeuvres reprise par Agristo

La sucrerie Tereos d’Escaudoeuvres va être reprise par le groupe belge Agristo. Spécialisé dans la pomme de terre, ce dernier a indiqué qu’il injectera 350 millions d’euros sur le site pour la production de frites et de röstis. Les travaux débuteront en 2025 pour une réouverture de l’usine prévue au deuxième semestre 2027. Le ministère de l’Industrie a confirmé que le groupe agroalimentaire belge avait promis de créer jusqu'à 350 emplois.

L’État va investir 4 milliards d’euros dans l’hydrogène bas-carbone

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a confirmé le 31 août une enveloppe de 4 milliards d’euros pour aider le développement du secteur de l’hydrogène bas-carbone. Les fonds soutiendront l’achat d’électrolyseurs et permettront de compenser les différences de coût entre l’hydrogène vert et l’hydrogène carboné pendant 15 ans. La ministre a fait son annonce lors de sa visite de l’usine John Cockerill Hydrogen à Aspach-Michelbach (Haut-Rhin). Dédiée à la fabrication des cellules qui composent les électrolyseurs, elle sera partiellement automatisée grâce à des robots et des véhicules à guidage automatique (AGV).

Les Fonderies du Poitou vont être transformées en parc industriel par Lhyfe et TSE

Le producteur d’hydrogène vert nantais Lhyfe et le producteur d’énergie solaire TSE ont annoncé mercredi 30 août que le tribunal de commerce de Paris a validé le rachat des actifs fonciers et immobiliers à Ingrandes (Maine-et-Loire) et Oyré (Vienne) des Fonderies du Poitou. L’opération concerne 78 hectares et d’autres entreprises devraient rejoindre Lhyfe et TSE avec la création à terme de 250 à 300 emplois. Le montant du projet est estimé à «plusieurs centaines de millions d’euros». Une entreprise de logistique industrielle, dont le nom n’a pas été communiqué, pourrait y installer une plateforme logistique et des entreprises productrices de carburants de synthèse pourraient aussi s’implanter.

Plastic Omnium va construire une gigafactory de réservoirs d'hydrogène aux États-Unis

Face à la demande croissante dans l’hydrogène, le groupe industriel français Plastic Omnium a annoncé lundi 28 août la construction d'une usine de systèmes de stockage d'hydrogène aux États-Unis, dans le Michigan, pour environ 170 millions de dollars. Elle sera spécialisée dans la fabrication de réservoirs à hydrogène haute pression à destination des véhicules lourds et commerciaux. Mise en service en 2026, elle doit permettre à Plastic Omnium de faire face à une méga-commande de 2,4?milliards d'euros reçue au printemps dernier auprès d’un «grand constructeur américain».

Le groupe Lessard augmente les capacités de ses carrières en Bretagne

Le groupe Lessard, spécialisé de la production de granulats, a investi 18 millions d’euros dans sur son site de Bréhand (Côtes-d’Armor). L’opération lui permet de doubler sa capacité de production horaire de 400 tonnes avant travaux, à un total de 800 tonnes. L’industriel va également moderniser d’ici 2025 son outil basé à Mégrit (Côtes-d’Armor) pour 12 millions d’euros. Des machines de traitement de la roche vont être installées afin d’extraire environ 500 tonnes par heure.

Le gouvernement simplifie la réutilisation des eaux usées traitées

Mesure phare du plan eau présenté par Emmanuel Macron en mars dernier, le décret relatif aux usages des eaux de pluie et des eaux usées traitées est entré en vigueur. S'il n'accélère pas les procédures, il les simplifie et prolonge les durées de validité des autorisations. Une bonne nouvelle pour les industriels confrontés aux restrictions dues à la sécheresse.

Alstom va livrer le premier système de monorail de République dominicaine

Le groupe français Alstom va diriger un consortium pour fournir 13 rames monorail automatisées Innovia 300 à la ville de Santiago de los Caballeros, la deuxième ville la plus peuplée de République dominicaine. L'entreprise sera chargé des essais, de la mise en service, de la signalisation et de l’alimentation du système. Montant du contrat : 500 millions d’euros.

Thibaut Chéreau