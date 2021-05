Succès de la fusée Vega d'Arianespace, Urgo veut créer de la peau artificielle... Les 7 bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ESA - CNES - Arianespace / Optique vidéo du CSG / JM Guillon La fusée Vega a mis en orbite le premier satellite de la nouvelle constellation d’observation de la Terre d’Airbus Defence and Space.

Arianespace réussit une mission cruciale avec le retour en vol de la fusée Vega

Décollage réussi pour Vega. La fusée européenne a mis sur orbite le satellite Pléiades Neo d’Airbus le 28 avril. Après avoir subi deux échecs en 2019 et en 2020, le lanceur commercialisé par Arianespace jouait sa crédibilité.

B+T Environnement investit 110 millions d’euros pour produire de l’énergie à partir de CSR

Cette filiale française du groupe allemand B+T, pilote la construction à Chalampé (Haut-Rhin) d’un centre de production d’énergie pour un investissement de 110 millions d’euros. L’énergie produite à partir de déchets non recyclables sera utilisée par l’entreprise Alsachimie.

Le Français DNA Script au cœur du projet de modules de production de vaccins d’urgence

La biotech parisienne DNA Script est associée aux américains Moderna et GE Research dans le projet de la Darpa américaine de conception d’unités mobiles de production de vaccins d’urgence.

Créer de la peau artificielle, le nouveau «pari fou» d'Urgo

Un consortium de cinq acteurs publics-privés, mené par Urgo, relève le défi de la peau artificielle. Un projet à 100 millions d'euros, pour apporter une alternative de soin aux grands brûlés.

Biose Industrie augmente sa production de médicaments à Aurillac

Biose Industrie, spécialiste mondial du microbiote humain, investit 22 millions d’euros dans une nouvelle unité de production de 2 200 m² à Aurillac (Cantal).

Un léger rebond de l'économie française au premier trimestre

L'économie française renoue doucement avec la croissance. Après un quatrième trimestre 2020 de récession, l'activité est repartie en légère hausse de 0,4 % au premier trimestre 2021, selon des données dévoilées le 30 avril par les conjoncturistes de l'Insee.

Une nouvelle lance à incendie pour révolutionner les interventions des pompiers

La société française Zelup a conçu une nouvelle lance à incendie pour les soldats du feu, développée avec les pompiers de Paris. Elle se veut à la fois plus efficace, plus sûre et plus économe en eau.