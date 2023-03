Subventions sous conditions pour Samsung et TSMC aux Etats-Unis, fusion contrôlée aneutronique, ingénieur freelance… Les cinq articles les plus lus

L’Usine Nouvelle compile chaque semaine les articles les plus plébiscités par ses lecteurs. Cette semaine, vous est proposé : les conditions d'accès aux subventions pour la recherche et la production dans les semi-conducteurs pousseront les prétendants, comme Samsung et TSMC, à choisir entre les Etats-Unis et la Chine, toutes premières expériences de fusion hydrogène-bore dans un plasma de fusion magnétiquement confiné, de plus en plus d'ingénieurs choisissent d'exercer en tant qu'indépendant...