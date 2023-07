Stylo Bic, emballage ou pas emballage ?

« 3 g de plastique pour 3 km d’écriture. » Les stylos Bic, dont le Cristal et le quatre-couleurs, les plus emblématiques, contiennent et protègent l’encre. Surtout, ils sont rechargeables. Alors, emballage ou pas emballage ? Réponse avec Samiya Sahridj, directrice du développement commercial de Bic pour la France et le Benelux.