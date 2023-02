Stratus Packaging rachète Décomatic

Les opérations de croissance externe se succèdent dans le secteur de l’étiquette. Les pressions sur les matières premières qui ont chahuté la filière au cours des 24 derniers mois, et, maintenant, la hausse des coûts des énergies, les difficultés dans les transports et celles relevant des ressources humaines accélèrent ce mouvement. Ainsi, après Alliance étiquettes et Autajon, c’est au tour de Stratus Packaging d’annoncer un rachat majeur, celui de son concurrent Décomatic. Basé à La Verpillière (Isère), ce dernier réalise un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros avec un effectif de 112 personnes.

