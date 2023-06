Stratégies Emballages sous le signe du big bang

Les participants de la conférence « Emballages : préparez-vous au big bang ! » proposée par Emballages Magazine le jeudi 22 juin 2023 ont découvert les trois nouveaux lauréats de Stratégies Emballages. Le trophée Emballage du manager 2023 accueille un designer enthousiaste, un pionnier de l’économie circulaire et un expert du luxe : Cédric Raynaud, Arnaud Lancelot et Thomas Gonon . Incarnations du big bang, ils ont pour point commun de privilégier les innovations de rupture et la passion de la transmission. Cette édition 2023 bénéficiait du soutien du salon All4Pack emballage Paris (Comexposium), de Carton ondulé de France (COF) et de Metsä Board.

Cédric Raynaud, le designer enthousiaste

Lors d’une rencontre en Charente, il y avait dans la voiture un exemplaire du livre Invention de James Dyson. Expert émérite des savoir-faire des entreprises du patrimoine vivant (EPV), des techniques verrières et des subtilités des étuis en carton, Cédric Raynaud voue une grande admiration au concepteur des aspirateurs au design affirmé et le fait savoir avec un enthousiasme contagieux. Président de l’agence Linea, établie à Cognac, Cédric Raynaud est un enfant d’Atlanpack qui fédère, sous l’impulsion de Jean-Christophe Boulard, les entreprises de la Spirit Valley et de l’Institut national du design packaging (INDP) voulu par Fabrice Peltier. « Design » et « packaging » : deux mots qui vont très bien ensemble, car cette spécialité rassemble près de 40% des effectifs de la profession. Un chiffre très important et peu connu. Cédric Raynaud est désormais le nouveau président de l’INDP : un magnifique passage de témoin. Le diplômé de la première promotion du CEPE à Angoulême avait réussi un coup de maître en participant au salon de l’emballage en 2006 : présenter son curriculum vitæ (CV) dans une préforme fermée par un bouchon ! Le designer a depuis pris de la bouteille… Cédric Raynaud avait pour parrain Guillaume Schaeffer (All4Pack).

Arnaud Lancelot, le pionnier engagé

Émotion garantie ! Au début du mois de juin, un post LinkedIn signalait le passage de témoin. À l’origine avec Emeric Bacarat et Louise Salvati, de Cozie en 2015, Arnaud Lancelot a cédé l’entreprise à Magali Larangot. Une belle page se tourne pour ce pionnier de la recharge et du réemploi appliqué aux produits de soins issus de l’agriculture biologique (AB) : Cozie signifie « Cosmétiques objectif zéro impact environnemental ». Avec ses Dozettes, Cozie a mis au point des machines de conditionnement simples et sûres et équipées d’un système d’étiquetage pour la traçabilité. Dans la dynamique de l’économie sociale et solidaire (ESS), les flacons en verre sont également remplis dans un établissement ou services d'aide par le travail (Esat). Entrepreneur engagé, Arnaud Lancelot bataille, défend, explique, défriche et partage pour mieux décrypter les enjeux d’un segment de marché très exigeant. La pandémie et l’inflation galopante et persistante ont perturbé de nombreuses initiatives. Cet appétit pour la pédagogie, Arnaud Lancelot le met désormais au service des entreprises – petites ou grandes – qui veulent se lancer à leur tour dans le grand bain. Arnaud Lancelot avait pour parrain Hervé Boiton (Metsä Board).

Thomas Gonon, le luxe de la rupture

Dans un univers aux codes luxueux solidement installés, Thomas Gonon, patron passionné par l’innovation et connu pour son franc-parler, ose la rupture avec un argument de poids : la légèreté ! Pénurie de verre et tensions sur les approvisionnements en sable guident également la réflexion. Il y a tout juste un an, le cognac A. de Fussigny, une maison ancrée dans le terroir depuis 1814, sortait une bouteille en lin de 85 grammes conçue par le toulousain Green Gen Technologies. Cette alternative aux traditionnelles carafes en verre qui flirtent allègrement avec le kilo est un concentré de technologies, à l’image d'un marquage réalisé sans étiquette. Participatif, le financement de cette innovation conçue comme un ballon d’essais n’est pas courant dans cet univers. Pour le patron de A. de Fussigny, passé par L’Oréal, l’allègement repose aussi sur les plastiques à l’image de l’acide polylactique (PLA). Thomas Gonon avait pour marraine Kareen Desbouis (COF).