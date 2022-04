Stratégie et management de l’innovation : Entre opportunités et turbulences

« Les challenges face à nous doivent nous pousser à innover dans notre façon d’innover. Il faut se frotter avec des gens avec lesquels nous n’avons pas l’habitude de travailler, issus d’autres secteurs. Et puis il faut aussi pousser les créatifs de nos équipes, leur laisser une place majeure » soulignait en octobre 2021 Erik Grab, Vice-Président Anticipation Stratégique & Innovation chez Michelin.

Son intervention avait pour cadre une table-ronde réunissant des industriels d’univers différents, autour de la question « La digitalisation va-t-elle sauver l’industrie française ? ». Le responsable avait fait le déplacement à Toulouse pour l’inauguration du centre d’innovation Industrie 4.0 de CGI, qui propose un show-room organisé autour d’une maquette modulable, représentant une chaîne de production. Les scénarii de process de fabrication peuvent y être simulés… et challengés. Une salle de co-création est attenante. Ici, sous l’égide de CGI, les industriels se croisent, expérimentent… et peuvent collaborer entre eux.

Le rapport 2022 sur l’innovation à l’international diffusé par le cabinet spécialiste Ayming donne à voir une réalité particulière : la part des entreprises ayant privilégié les ressources R&D internes a bondi (de 58 à 67 %), en raison de la fiabilité supposée que cela induit, tandis que celles recourant à de la ressource privée externe a chuté (47 à 29 %). Les ressources publiques, comme les laboratoires de recherche et Universités, ont également vu leur sollicitation diminuer (de 42 à 35 %).

Collaborer… pour créer de la valeur !

Ce constat ne veut pas dire que l’innovation reste désormais circonscrite à l’entreprise : l’écosystème reste sollicité, voire plébiscité selon les secteurs d’activités, lorsque l’on parle de « collaboration avec d’autres organisations ».

Le rapport est même formel : « Une intelligence plus collective sera nécessaire […] nous pouvons nous attendre à une approche plus ouverte de création d’écosystèmes innovants… »

Grégory Blokkeel, directeur innovation au sein du cabinet Kepler Consulting, a notamment supervisé la cellule Innovation et le Business Lab du groupe Stellantis pour l’Asie. Il voit dans le « cross secteur, la capacité humaine à former un groupe et parler un même langage des impératifs clés. La contrainte est nécessaire pour faire éclore l’innovation, tout autant qu’une capacité de transformation pour transfigurer une opportunité en business ».

L’un des exemples marquants de renouvellement des politiques d’innovation au niveau industriel est le tournant pris en fin d’année par l’avionneur européen Airbus. En 2015, l’industriel avait lancé le BizLab pour accompagner des startups émergentes ou des projets corporate amont, avec locaux et moyens.

À la place, l’avionneur vient de créer Airbus Scale, avec des attendus différents : « Airbus Scale recherchera et s’associera à des startups externes à un stade avancé pour mûrir et développer des innovations technologiques et des produits, en couplant des concepts internes et une intelligence de startup externe pour des collaborations mutuellement bénéfiques.

Dans les deux cas, Airbus Scale facilite et permet un écosystème d’innovation plus efficace. Priorité est donc donnée aux collaborations avec des startups plus matures, mais pas que. « Nous utiliserons nos connaissances et notre savoir-faire internes existants pour développer de nouvelles entreprises, à partir d’actifs sous utilisés… Airbus Scale convergera et diversifiera l’intrapreneuriat et le partenariat de startup pour créer et développer des entreprises cofinancées, rentables à part entière, pour étendre davantage l’avantage concurrentiel d’Airbus » a détaillé Sabine Klauke, Chief Technical Officer d’Airbus. Ou comment rentabiliser sous d’autres cieux des actifs sous-exploités…

Impact COVID et résilience

Une majorité d’entreprises pense que la pandémie de COVID-19 - avec l’incertitude qu’elle a créé et la désorganisation qu’elle a induit - a accéléré l’innovation sur leur marché… À l’inverse, 15 % des entreprises considèrent, tout secteur confondu, que la crise a freiné l’innovation.

Dans l’automobile et l’industrie, ce sont 25 % des entreprises qui le pensent : elles innovent le plus souvent avec un processus pratique et un développement d’outil à tester… impossible à faire lorsque les gens étaient confinés ! Cet axiome est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que l’innovation résulte souvent de l’interaction humaine, spontanée en face-à-face, qui suscite la remontée d’idée et la créativité. Pour beaucoup, la digitalisation et l’agilité ont agi comme des planches de salut afin de réagir et se retourner !

Rester dans la course et suivre les rythmes des changements de leur marché est la principale motivation qui encourage l’innovation. Parmi les affirmations les mieux partagées par les entreprises interrogées par le Ayming Institute à l’occasion du baromètre 2022 de l’innovation, le fait d’innover en période de crise est une obligation partagée par 76 % des répondants, de même que le fait d’être capable d’identifier les opportunités et de les saisir rapidement.

Près de 70 % considèrent aussi que la pandémie a permis aux entreprises de prendre conscience de l’importance d’être ouverte à l’expérimentation.

Parmi les surprises de l’étude du Ayming Institute, l’une d’elles n’est pas banale, puisque certaines entreprises interrogées ne considèrent pas comme important la création de feuilles de route pour l’innovation dans un tel contexte ! Être en situation VUCA (cf. ci-dessous) ne signifie pas ne plus rien organiser ou planifier.

Financer maintenant… l’après

Nerf central pour innover, les budgets R&D incluent des financement directs ou indirects. L’autofinancement et les subventions (nationales ou internationales) restent majoritairement utilisés, tandis que le crédit impôt recherche (CIR) a eu tendance à reculer la dernière année. Une incertitude semble à l’œuvre autour des budgets R&D. Le baromètre international de l’innovation d’Ayming en fait mention : « La part des entreprises ayant un budget R&D défini est passé de 90 % à 71 %... celles dépensant entre 1 et 3 % de leurs recettes annuelles concernaient 46 % des répondants en 2020, et seulement 29 % en 2021. »

L’état du sujet inquiète les experts : « Ce n’est pas le moment de réduire les budgets consacrés à la R&D. Les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui dépensent plus en R&D. La croissance post-pandémique impliquera d’investir et même de prendre certains risques », affirme Mark Smith, Partner R&D Incentives chez Ayming. Ces budgets reviendront-ils au cours des trois prochaines années ? 57 % des répondants affirment que le budget augmentera, mais la part de « ceux qui ne savent pas » augmente considérablement (10 %)… VUCA est bien là, sur le financement aussi !

V.U.C.A, de quoi on parle ? L’acronyme n’est pas tout à fait nouveau, mais a ressurgi depuis le début de la pandémie. Celle-ci est en effet considérée comme une situation V.U.C.A à part entière, à savoir : Volatilité – Incertitude (Uncertainity) – Complexité – Ambiguité. Très déstabilisant pour les cultures managériales établies, cet état d’instabilité sans contours clairs ni temporalité, peut aussi avoir de vrais bons côtés. Certains développent face à lui un nouveau modèle d’innovation managériale, notamment basé sur les pratiques dites « collaboratives ». Face à la volatilité, c’est l’agilité qui devra répondre.

En réponse à l’incertitude, le côté proactif sera poussé.

A la complexité, l’organisation pourra faire valoir l’intelligence collective.

Pour réagir face à l’ambiguïté, la culture de l’organisation apprenante sera promue. Les bénéfices seront peut-être plus nombreux que l’on imagine, qu’il s’agisse d’être à l’aise face au changement, de développer la transversalité, d’encourager l’expression d’idées ou encore apprendre des échecs.

Les talents pour innover, on en parle ? « La meilleure façon d’avoir une bonne idée est d’avoir beaucoup d’idées, ce que l’on peut obtenir en sollicitant beaucoup de personnes (…) il vaut mieux avoir un système qui permet l’innovation ouverte (…), c’est l’avenir ! » souligne Tina Carling, du cabinet Morgan Sindall. Le principal facteur influant sur la localisation de l’innovation commerciale est le talent, à 26 %. La demande de R&D a explosé, mais le personnel pour la réaliser est en baisse.