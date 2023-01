Stratégie de décarbonation des industries : comment composer entre conformité règlementaire et démarche volontaire ?

Introduite par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte en 2015, La Stratégie Nationale Bas-Carbone est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre émis actuellement en France proviennent de l’industrie. La décarbonation totale du secteur à l’horizon 2050 n’est pas envisagée au regard d’émissions considérées aujourd’hui comme restant incompressibles, mais des objectifs ont été clairement fixés : réduire ses émissions de 35 % à 2030 et de 81 % d’ici à 2050. « C'est un réel défi pour l’industrie manufacturière française, impactée par la Covid et la crise ukrainienne, rappelle Marc La Rosa, directeur Marché Contribution/Carbone Volontaire de Leyton (cabinet de conseil en financement pour un progrès durable). Toutefois, les industriels ont bien conscience qu’il est urgent d’agir pour la planète, mais aussi pour satisfaire une demande de plus en plus affirmée émanant de la population, des fournisseurs, des donneurs d’ordre publics. Et même des salariés de plus en plus soucieux de l'impact écologique de leur entreprise ».

Plan de décarbonation.

Pour Olivier Denappe, directeur Marché/Quotas Carbone chez Leyton, « il y a aura toujours des mauvais élèves, mais nous constatons de réels efforts concernant le secteur de l’industrie. Selon l’étude réalisée par L’Usine Nouvelle et Leyton, publiée en septembre 2022, 2 industriels sur 3 ont déjà réalisé un bilan carbone et 37 % d’entre eux ont mis en place une stratégie bas carbone en réponse à ce bilan ». Même positivisme du côté de Marc La Rosa, qui identifie là une période de transition : « après un bilan carbone, il est normal et souhaitable de s’accorder du temps pour digérer l’information et trouver les ressources internes ou externes pour fixer la stratégie à suivre ». D’autant plus que les efforts à fournir sont importants : « Le plan de décarbonation est lourd, reconnaît Marc La Rosa, mais nous sommes là pour les épauler et trouver des leviers de financement ». À titre d’exemple, Leyton a lancé Leyton Financial Services, une filiale spécialisée dans la négociation de quotas carbone sur le marché EU-ETS. « Cela permet aux industriels de sécuriser leur approvisionnement en quotas pour remplir leurs obligations, de vendre leur excédent de quotas en cas de besoin de trésorerie, et de mettre en place une stratégie de gestion de risque prix », résume Olivier Denappe.

Équilibrer son impact.

Et comme il est impossible pour ce secteur d’atteindre le zéro carbone dans l’environnement, Leyton propose également d’aider les plus ambitieux à contribuer volontairement à des projets pour équilibrer leur situation. Selon l’étude menée par le cabinet de conseil spécialisé et l’Usine Nouvelle, 12 % des industriels ont déjà investi dans des projets de contribution carbone volontaire. « Ce chiffre peut paraître faible, mais il est en pleine croissance. Le marché a plus que doublé en 2021, et 2022 est un excellent cru » tient à préciser Marc La Rosa. Toutefois, les projets de réduction font encore l’objet de certains fantasmes. « En réalité, tout est vérifié et sécurisé, insiste Marc La Rosa, nous sélectionnons les projets à l’intérieur de standards (dont le label bas carbone pour les projets français). Nous évaluons ensuite la méthodologie liée à ce projet et nous regardons si elle peut correspondre à notre client. Enfin, nous construisons un message adapté pour expliquer la démarche de l’industriel et éviter qu’il soit taxé de greenwashing ». Les connaisseurs du sujet sont unanimes, « les sujets liés à l’écologie sont au-dessus de la pile des préoccupations des employeurs. Il y a de plus en plus de demandes de contribution, par conséquent de plus en plus de dossiers et une qualité en hausse”.



Tous les indicateurs sont au vert. Les professionnels bénéficient de beaucoup d’outils et d’aides pour conjuguer mise en conformité réglementaire et démarche volontaire. Cerise sur le gâteau, lorsque la démarche s’engage, un cercle vertueux s’opère. « Dès lors que l’on tente de s’améliorer, de se transformer pour réduire son impact cela motive les salariés et valorise l’entreprise avec beaucoup de possibilités complémentaires : réduire son empreinte, vendre son surplus, bénéficier de subventions et d’aides… Tout cela permet de rendre la marche de la transformation plus facile à gravir », conclut Marc La Rosa.

