Stratégie d'Orange, bouclier anti-missile européen, fusion nucléaire… Les cinq articles les plus lus

1 - Comment Orange devrait préparer sa nouvelle stratégie

Entre baisse des résultats d’Orange business services et plan de départ volontaire, l’annonce de la nouvelle stratégie par Christel Heydemann, directrice générale depuis moins d’un an, marque la fin de sa période d’observation et le début des choses sérieuses.

2 - L’Allemagne assume le rôle de leader de l’European Skyshield avec le soutien de 14 pays de l’Otan

L’European Skyshield, bouclier antiaérien, comportera trois types de protection à courte, moyenne et longue portée, conçus par l’Allemagne, les Etats-Unis et Israël. La France et l’Italie ne se joignent pas au projet, préférant développer un système alternatif.

3 - Après Kookaï et Camaïeu, André se joint à la liste grandissante des enseignes de prêt-à-porter en fermeture ou en redressement judiciaire

C’est une véritable hécatombe qui se produit dans l’univers du prêt-à-porter. Bouleversées par la vente en ligne, l’explosion de la seconde main ou encore l’apparition de marques telles que Shein, les marques françaises telles que Kookaï ou GoSport ont tout simplement été dépassées.

4 - Le TGV nouvelle génération d’Alstom et de la SNCF a démarré ses tests d’homologation en République Tchèque

Le futur TGV M roule sur l’anneau de Velim, principal centre d’essai en Europe, à des vitesses pouvant attendre 200 km/h. «Ce train va circuler pendant six mois, huit heures par jour et cinq à six jours par semaine», décrit Philippe Lucchese, directeur du projet TGV M chez SNCF Voyageurs. Il devrait entrer en service fin 2024.

5 - Un nouvel alliage pour renforcer le tungstène dans les réacteurs de fusion nucléaire

Des physiciens américains de plusieurs institutions ont annoncé, dans une étude publiée fin janvier, avoir testé un alliage de nickel et de fer, qui pourrait renforcer la ductilité du tungstène. Ce dernier est privilégié, car il dispose du point de fusion le plus élevé de tous les éléments, à 3422 °C, mais il est très cassant. Cet alliage pourrait donc compenser cette faiblesse.