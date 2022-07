Stratégie 3R : rendez-vous en septembre à Lyon et Oyonnax

Si les thèmes du recyclage, de l’emballage ou de l’alimentarité des plastiques recyclés vous intéressent, rendez-vous les 13 septembre à Oyonnax (Ain) dans les locaux d’IPC puis le 14 dans ceux de Polyvia à Lyon. En partenariat avec Actia, RMT, Propack Food, Polyvia et le centre technique de la plasturgie et des composites invitent les professionnels de l’agroalimentaire et de l’emballage à un double événement consacré à la mise en place de la stratégie 3R au sein de la filière.

Place d’abord, le 13 septembre, de 13h30 à 19h à Oyonnax, à une visite de la ligne pilote de recyclage des plastiques souples et rigides inaugurée le 23 septembre 2021. Mise en place avec le Comité technique pour le recyclage des emballages plastique (Cotrep, rassemblant Valorplast, Elipso, Citeo et SRP), elle permet d’évaluer la recyclabilité des emballages rigides (barquette, pot…) mais également souples (sachets, poches...). Cet outil d’aide à la décision est accrédité RecyClass (lire notre cahier technique consacré au sujet).

C’est ensuite une journée de conférence consacrée à la mise en place de la stratégie 3R que Polyvia propose à Lyon. Au menu, de 10h à 17h30 : “Alimentarité des matières plastiques recyclées”, “Réemployabilité des emballages” et “Matériaux biosourcés/biodégradable”. Parmi les intervenants : Gilles Dennler d’IPC, Philippe Saillard du CTCPA, Séverine Decormeille d’Uzaje ou encore Jean-Laurent Pradel pour Lactips.