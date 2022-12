Strasbourg met en service son Réseau express métropolitain européen, premier RER en dehors de Paris

Emmanuel Macron a fait état de sa volonté de construire dix RER métropolitains. Mais les régions se sont déjà emparées du sujet depuis des années. La preuve avec la région Grand-Est, qui met en service son RER dimanche 11 décembre. Il s'agit de la première étape de ce projet engagé depuis quatre ans, qui apporte déjà une offre de service plus conséquente pour les habitants de la métropole strasbourgeoise. «Nous n’emploierons pas le terme de RER, mais de Réseau express métropolitain européen (REME), a précisé Jean Rottner, président LR de la région Grand-Est, lors de la présentation aux élus et à la presse du nouveau service de transport public à la Maison des régions, mercredi 7 décembre. Le REME est avant-gardiste dans sa conception. Il permet une offre avec un cadencement élevé du ferroviaire, mais nous maillons le territoire où il n’y a pas de trains avec des bus et des autocars express.»

Une offre augmentée de 43%

