Strasbourg lance son RER régional, TotalEnergies sa ligne de polypropylène recyclé... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Strasbourg met en service le premier RER en dehors de Paris

Après quatre ans de préparation, le RER de la région Grand-Est a été mis en service dimanche 11 décembre. Le Réseau express métropolitain européen (REME) a pour vocation à augmenter l’offre de transport de 43% sur les axes concernés avec des trains cadencés de 5 heures à 23 heures, sept jours sur sept et pour 95 gares desservies. Des lignes transfrontalières y seront incorporées à partir de 2025.

Une pompe à chaleur dernier cri pour un site vosgien de Trane France

Le spécialiste du chauffage a équipé son site de Charmes (Vosges) d’une pompe à chaleur (PAC) à hautes performances, qui devrait lui permettre de réduire ses émissions carbone de 1 800 tonnes par an. Inaugurée le 15 décembre, l’installation thermique de 1 200 kilowatts se substitue aux chaudières au gaz pour le chauffage du site. Cet investissement, dont le montant n’est pas spécifié, se fait dans le cadre de l’objectif de neutralité carbone du groupe en 2030. Il installera d’ailleurs une PAC dans un autre site vosgien en 2023, avec l’objectif de supprimer complètement l'utilisation de combustibles fossiles sur les deux sites d'ici à 2027.

TotalEnergies investit dans une nouvelle ligne de polypropylène recyclé

C’est le premier investissement significatif de TotalEnergies à Carling-Saint-Avold (Moselle) depuis l’arrêt en 2015 de ses installations dans la pétrochimie de base. Le géant français annonce 11,7 millions d’euros pour le développement d’une troisième ligne de production de granules de polypropylène compound (PPC). Elle sera mise en service en 2024 et intègrera des matières plastiques recyclées à partir de déchets ménagers et de pièces automobiles en fin de vie.

Nestlé étend son site de production dédié à l’alimentation animale

L’usine Purina de Marconnelle (Pas-de-Calais) vient de se doter d’une nouvelle ligne de production, ajoutant 35 000 tonnes de capacité, principalement pour la production de croquettes. Plus de 140 millions d’euros ont été investis depuis dix ans pour faire monter en puissance l’usine la plus importante des cinq sites français de Purina, avec une capacité de production de 275 000 tonnes annuelles. De plus, le site embauche, et devrait passer de 450 à 500 salariés en 2023.

Technip Energies choisi comme concepteur d’éoliennes

Technip Energies trouve sa place sur le marché de l’éolien en mer. Le groupe a été sélectionné par l’entreprise italienne Renexia afin de réaliser l’ingénierie et la conception préliminaire du parc éolien flottant Med Wind, d’une valeur de neuf milliards d’euros. Située dans le canal de Sicile, l’infrastructure disposera d'une puissance installée de 2,8 GW, assez pour fournir de l'énergie à plus de trois millions de foyers italiens.

Un Français récompensé par le prince William pour ses emballages comestibles

La start-up londonienne Notpla, créée par le Français Pierre Paslier, a été distinguée lors du prix Earthshot par le prince William et ses co-jurés, parmi lesquels Cate Blanchett, Jack Ma ou encore Shakira, pour l’emballage à base d’algues baptisé «Ooho». Ces sphères sont conçues pour refermer des liquides et sont destinées à la consommation instantanée lors d’événements sportifs, festifs ou culturels. Notpla est déjà partenaire de Just Eat dans six pays, car les Ooho peuvent également contenir des sauces.

Dataiku développe sa plateforme d’IA pour les entreprises

La start-up franco-américaine Dataiku a annoncé avoir réussi à lever 200 millions de dollars dans un contexte économique difficile. La licorne développe une plateforme permettant à chaque employé, peu importe son rôle, d'accéder à des outils de data science et d'intelligence artificielle, dans un objectif de démocratiser ces usages. Les outils peuvent répondre à des problématiques d’optimisation marketing, de maintenance prédictive ou de détection des fraudes. Elle compte parmi ses clients des entreprises comme Unilever, GE Aviation ou même l’Otan.