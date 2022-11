Stores et rideaux sauvé par l’e-commerce

«Pourquoi céder la distribution à des intermédiaires plus riches que nous?», interpelle Stéphane Berretti. Après la crise de 2008, le dirigeant de Stores et Rideaux a sauvé son usine de Nottonville, près de Châteaudun (Eure-et-Loir), en se lançant dans la vente directe, sur internet, de stores et de rideaux sur mesure pour les particuliers. Autrefois dépendante de distributeurs et d’installateurs, la PME d’une centaine de salariés s’appuie toujours sur un réseau de neuf commerciaux et 11 poseurs, mais surtout sur son site marchand, qui réalise plus de 65% des ventes. «Le plus cher, c’est le référencement, pour que les clients nous trouvent rapidement», admet Stéphane Berretti, qui dépense 1 million d’euros par an en achats d’espaces publicitaires et en référencement sur Google. Diplômé de l’ISG Paris, le dirigeant de 56 ans soigne aussi le service client, internalisé. «Chaque mail entrant reçoit une réponse dans les trente minutes. Cela crée un lien de confiance très fort avec le client», témoigne l’entrepreneur.

